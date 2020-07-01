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Общество В Мосгордуме готовят инициативу об изменении пенсионного возраста Москва, 3 июля 2020, 13:21 — REGNUM Инициатива отмены в России повышения пенсионного возраста обсуждается 3 июля на заседании комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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