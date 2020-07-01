Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Компенсацию выплатили, но спорить продолжают: «Газпром» отдал 1,5 млрд долларов Польше
Царьград30 июня в 20:26
«Газпром» заплатил государственной нефтегазовой компании Польши 1,5 миллиарда долларов
Эхо Москвы30 июня в 18:08
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В Мосгордуме готовят инициативу об изменении пенсионного возраста
Москва, 3 июля 2020, 13:21 — REGNUM Инициатива отмены в России повышения пенсионного возраста обсуждается 3 июля на заседании комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В США освободили из тюрьмы осужденного на 1000 лет педофила
В Соединенных Штатах освободили из тюрьмы осужденного на 1000 лет педофила Питера Мэллори, передает New York Post.
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За июнь число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось более чем в полтора раза
Число случаев заражения коронавирусом в мире за июнь увеличилось примерно на 4,2 млн.
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Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
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В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
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Мыльная пленка позволила пронаблюдать разветвленный поток света
Физикам впервые удалось наблюдать разветвление светового потока — то есть разделение единого пучка света на множество сфокусированных компонент.
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Экономика
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Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru 15:05
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В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля целый ряд изменений для российских водителей и автовладельцев вступает в силу.
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«Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК», — сказал собеседник ТАСС.
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РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Использовать на территории САР «Искандер-М» начали в 2017 году. Оружие оказалось действенным во время борьбы с террористами.
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Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
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Сериал «Остаться в живых» мог завершиться на третьем сезоне
Соавтор «Остаться в живых» уточнил, что они придумывали множество загадок и тайн, говоря, что они будут все решены к концу третьего сезона.
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Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
Lenta.ru 15:31
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Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
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Политика
Кравчук: Украина надеется на помощь РФ в восстановлении Донбасса
Украинский аппарат надеется, что Российская Федерация не откажет в помощи восстановления разрушенного Донбасса.
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Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие ЛГБТ-символики
С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группе по подготовке поправок в Конституция пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
РИА Новости 19:29
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В России научились строить дома из пищевых отходов
В России ученые научились строить дома из экологичных материалов, которые могут заменить утеплители из минеральной ваты.
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Текст обновленной Конституции РФ с поправками опубликован в Сети
Текст обновленной Конституции РФ с внесенными поправками опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские самолеты
Истребители Typhoon поднялись в небо с авиабазы Лоссимут в Шотландии с целью сопроводить российские "дальние самолеты".
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В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
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Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки
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