Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия 17:45
Общество
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
Музыка
Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню
Российский певец Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял музыкальный клип на новую песню.
Evo-rus.com 15:40
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия 16:40
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Армия и оружие
В Германии из-за экстремистских настроений распустили роту спецназа
Роту отряда специального назначения (KSK) бундесвера распустили в Германии из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.
Известия вчера в 20:12
Армия и оружие
Старые советские тягачи обновят для нужд российской армии
В рамках военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены новые многоцелевые тягачи на гусеничном ходу МГШ-ЛБУ и МГТТ-ЛБ.
Актуальные Новости 30 июня в 07:34
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Экономика
Mail.ru Group начала торги акциями на Московской бирже
Глобальные депозитарные расписки Mail.ru Group начали торговаться на Московской бирже.
Вести.Ru 06:18
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 11:18
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена в фильме «Флэш»
Роль Бэтмена в новом фильме «Флэш» может сыграть голливудский актер Кристиан Бэйл.
Live24 04:13
Общество
Тарифы за услуги ЖКХ возросли в Кабардино-Балкарии на 3,2% с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексировали в России с 1 июля 2020 года, в Кабардино-Балкарии рост составил 3,2%, сообщили в четверг в региональном госкомитете по тарифам и жилищному надзору.
ТАСС 09:28
Недвижимость
Элитное жилье не выдержало стресса
Сегмент элитного жилья обещал показать свою устойчивость к текущему кризису.
Коммерсантъ 18:12
Культура
Скончался советский и российский актер Виктор Проскурин
Умер советский и российский актёр Виктор Проскурин. Ему было 68 лет, передает Общественное телевидение России.
Общественное телевидение России вчера в 09:02
Политика
В Госдуме предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции в России Василий Пискарев и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внесли 2 июля на рассмотрение органу власти проект закона, которые запретит сотрудникам и ветеранам Федеральной службы безопасности разглашать профессиональную тайне.
Комсомольская правда 13:38
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Здоровье
Вторая волна COVID-19 это неоконченная первая
Эксперты говорят, что в мире начинается вторая волна, но в реальности все еще продолжается первая.
MedikForum.ru 02:53
Футбол
Участие Кокорина в матче с «Зенитом» обойдётся «Сочи» в 40 млн рублей
Стали известны некоторые детали аренды форварда "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи".
Soccer.ru 09:35
Автоспорт
Шарль Леклер: Ferrari ждёт сложный сезон
Шарль Леклер считает, что Ferrari ждёт сложное начало сезона.
F1news.ru 12:31
Технологии
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали крупное обновление, которое добавит несколько новых функций.
Известия 12:52
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия 16:44
Экономика
Квартиры в новостройках подорожали на 6% за полгода
Квартиры в новостройках по итогам первого полугодия подорожали в 63 крупнейших городах России: в среднем по стране цены на первичном рынке недвижимости поднялись на 6%, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир".
Газета.Ru 12:36
Общество
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы вчера в 13:04