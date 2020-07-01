Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.

Общество Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма» Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма». 209

Кино Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон. 6

Недвижимость Элитное жилье не выдержало стресса Сегмент элитного жилья обещал показать свою устойчивость к текущему кризису.

Политика В Госдуме предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции в России Василий Пискарев и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внесли 2 июля на рассмотрение органу власти проект закона, которые запретит сотрудникам и ветеранам Федеральной службы безопасности разглашать профессиональную тайне. 105

Здоровье Вторая волна COVID-19 это неоконченная первая Эксперты говорят, что в мире начинается вторая волна, но в реальности все еще продолжается первая.

Автоспорт Шарль Леклер: Ferrari ждёт сложный сезон Шарль Леклер считает, что Ferrari ждёт сложное начало сезона.

Технологии В WhatsApp появятся новые функции Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали крупное обновление, которое добавит несколько новых функций. 11

Происшествия СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске «Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК. 406