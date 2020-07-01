Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

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