Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Суд Стокгольма обязал польскую PGNiG вернуть «Газпрому» $90 млн

RuNews24.ru01 июля в 19:14

«Газпром» заплатил государственной нефтегазовой компании Польши 1,5 миллиарда долларов

Эхо Москвы30 июня в 18:08

Польша вернёт «Газпрому» «лишние» $90 млн

News.ru01 июля в 09:14

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАСС01 июля в 09:13

Компенсацию выплатили, но спорить продолжают: «Газпром» отдал 1,5 млрд долларов Польше

Царьград30 июня в 20:26

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Известия01 июля в 09:26

«Газпром» вернул польскому импортеру $1,5 млрд

АБН30 июня в 17:00
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Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
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Авторы «Джека Ричера» хотели сделать продолжение более жёстким и мрачным

Сценарист и режиссёр Кристофер МакКуорри рассказал, что вместе с Томом Крузом хотел развивать франшизу «Джека Ричера» в более мрачном направлении.
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В СК не комментируют информацию о задержании следователя за взятку

Само ведомства Александра Бастрыкина пока никак не комментирует эту информацию.
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Дочь Бодрова-младшего впервые вышла в свет

Дочь актера Сергея Бодрова-младшего Ольга впервые вышла к широкой публике.
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Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
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Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции

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Разработчики Mars: War Logs и GreedFall вскоре анонсируют новую игру

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Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.
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Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика

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