Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату «Газпрома»

Интерфаксвчера в 07:37

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Коммерсантъвчера в 13:16

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАССвчера в 09:13

«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов

Lenta.ruвчера в 08:07

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Газета.Ru13:39

PGNiG подтвердил перевод от «Газпром экспорта» средств по решению суда

RT на русскомвчера в 02:45

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

РИА Новости30 июня в 12:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
6,1K
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
24
Общество

МИД вернул контроль над взломанным хакерами Twitter кризисного центра

Контроль над взломанным в ночь с 1 на 2 июля аккаунтом департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter удалось вернуть, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в Twitter.
РБК 11:19
15
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
1,3K
Космос

Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун

Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru 09:06
2
Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
361
Общество

Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом

Челябинск, 2 июля 2020, 20:37 — REGNUM В Челябинске вечером 2 июля состоится салют в честь принятия решения о присвоении городу почётного звания «Город трудовой доблести».
REGNUM 13:37
9
Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Известия вчера в 11:38
219
Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
3,1K
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
375
Наука

В России уже неделю фиксируют менее 7 тысяч заразившихся коронавирусом

Наибольшее число заразившихся коронавирусом было зафиксировано в Москве - 662, в Подмосковье - 317.
Русская Планета 06:04
1
Происшествия

Пропавшая в Саратове 16-летняя девушка найдена в Челябинской области

Ребенок был найден вечером того же дня.
REGNUM 09:54
34
Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

Стало известно, что в странах Европы население начало массово заниматься сквоттингом, то есть самовольно захватывать пустующие дома.
ToDay News Ufa 30 июня в 11:38
1K
Экономика

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
375
Общество

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07
6,6K
Шоу-бизнес

Влад Соколовский не считает измены причиной развода с Дакотой

Поп-исполнитель Влад Соколовский в одном из своих интервью признался, что не считает измены причиной своего расставания с Ритой Дакотой.
Территория новостей 10:18
Армия и оружие

Украина провела учения с раритетным вооружением

ГЛАС.RU 05:02
3
Футбол

Матч «Спартака» и «Тамбова» в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR

Фото: Михаил Синицын / РГ Назначены судейские бригады на матчи 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Российская газета 12:59
1
Шоу-бизнес

Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика

Причиной развода актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова могло стать пристрастие комика к алкоголю.
Слово и Дело вчера в 02:01
7
Общество

При необъяснимых обстоятельствах в Ботсване погибли 350 слонов

RuNews24.ru 09:48
12
Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com 30 июня в 12:36
777
Политика

О тысячелетнем пути белорусов к независимости заявил Лукашенко

В ходе торжественного собрания в честь Дня независимости Белоруссии Александр Лукашенко, президент страны, заявил, что государство шло к этому более тысячи лет.
Live24 13:43
Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

Известия Мордовии 04:00
71
Общество

Бабарико в Белоруссии предъявлены обвинения по трем статьям УК

Претенденту на пост главы Белоруссии Виктору Бабарико предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса страны, об этом говорится в материалах Минского городского суда, распространенных штабом Бабарико.
Взгляд.ру 10:28
2
Происшествия

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
187
Спорт

Легкоатлетка Ласицкене не исключила своего ухода из сборной России

Неоднократная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не исключила своего ухода из сборной России.
Газета.Ru 13:38
Общество

Американские студенты устроили вечеринки ради заражения коронавирусом

Live24 08:07
Происшествия

СК проверит видео с ребенком, который с ножом разнимал пьяную пару

Следственный комитет России по Свердловской области инициировал проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором ребенок с ножом пытается разнять пьяную пару.
Газета.Ru 13:37
2
Общество

Россия начала экспортировать препарат от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир.
Коммерсантъ 07:07
394
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек

Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек.
RT на русском 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное