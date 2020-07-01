Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Газета.Ruвчера в 13:39

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

РИА Новости30 июня в 12:51

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАСС01 июля в 09:13

«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов

Lenta.ru01 июля в 08:07

Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату «Газпрома»

Интерфакс01 июля в 07:37

PGNiG подтвердил перевод от «Газпром экспорта» средств по решению суда

RT на русском01 июля в 02:45

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Коммерсантъ01 июля в 13:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 03:29, Ашберн
Политика

Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс

Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
422
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
259
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
1,1K
Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
2,7K
Общество

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
507
Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
316
Происшествия

Погибшему в ДТП на проспекте Московском брянцу оторвало обе ноги

Наш Брянск.Ru 02:30
4
Экономика

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам.
ТАСС 30 июня в 10:09
499
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
381
Политика

В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

REGNUM 01:41
434
Общество

Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках

На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру вчера в 12:54
160
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
8,5K
Экономика

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
РБК вчера в 23:00
100
Происшествия

Подполковник СБУ требовал взятку $250 тыс. за сокрытие тайны о смерти народного депутата

В ГБР отметили, что по имеющейся версии, высокопоставленный офицер СБУ был организатором и руководителем преступной организации, участники которой с мая текущего года вымогали от гражданина деньги в размере $250 тыс. за нераспространение информации о сокрытии сведений обстоятельств смерти одного из украинских народных депутатов.
ИА Новороссия 01:42
Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
88
Общество

Кабмин выделит 4 млрд рублей на создание дополнительных рабочих мест

Правительство РФ направит 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест.
Солидарность вчера в 10:07
27
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
61
Политика

В Финляндии сомневаются в правдивости цитат Болтона о Трампе

Посол Финляндии в России Микко Хаутала, который с 1 сентября переедет в Вашингтон, сомневается в правдивости цитаты в мемуарах экс-советника Белого дома Джона Болтона о том, что американский президент Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью РФ.
РИА Новости 00:51
1
Общество

Вспышки коронавируса произошли в открывшихся музеях Москвы

В нескольких музеях Москвы в течение первых двух недель после открытия произошли вспышки коронавируса.
Lenta.ru 02:58
21
Общество

Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы

Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
2,4K
Происшествия

В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР

Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
REGNUM 01:27
13
Космос

Китайский луноход прошёл 463 метра по обратной стороне Луны

Большая Азия 01 июля в 19:44
1
Общество

ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков

Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
1
Происшествия

В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

Верховный суд Татарстана отменил приговор в отношении жителя Бугульмы, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой девочкой.
RT на русском 02:53
5
Общество

Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии

В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com 01:13
242
Общество

Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса

Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
РБК вчера в 21:16
33
Общество

RT намерен отсудить по 500 тыс. рублей у Навального и Соболь

Москва, 3 июля 2020, 10:23 — REGNUM Телеканал Russia Today потребовал от блогера Алексея Навального, юриста Любови Соболь и портала Znak.com удаления недостоверной информации, а также компенсации в размере 500 тыс. рублей с каждой стороны.
REGNUM 03:23
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
43
Игры

Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10

Разработчики отметили, ролевой экшн будет поддерживать только DirectX 12, работающий в операционных системах от Microsoft Windows 7 и 10, обладатели же "восьмёрки" вынуждены отказаться от покупки или переходить ради неё на последнюю версию ОС, что приведёт к дополнительным тратам.
Актуальные Новости вчера в 10:58
20
Экономика

Индекс PMI сферы услуг в России в июне вырос до 47,8 баллов

Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit Российской сферы услуг составил 47,8 баллов к завершению второго квартала, заметно превысив майский показатель 35,9 баллов.
Finam.Ru 02:13
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное