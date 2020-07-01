Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Газета.Ruвчера в 13:39

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

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«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

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PGNiG подтвердил перевод от «Газпром экспорта» средств по решению суда

RT на русском01 июля в 02:45

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАСС01 июля в 09:13
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RT на русском вчера в 04:33
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В Минздраве объяснили рост числа онкологических заболеваний в России

Рост числа впервые выявленных онкологических заболеваний за последний год связан с улучшением качества диагностики и доступа к медицине в стране.
Lenta.ru 02:40
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Политика

В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать праздничной датой день голосования по поправкам к Конституции 1 июля, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 01:55
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Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

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Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса

Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
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Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
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Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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За сутки в Костромской области выявили 20 заболевших коронавирусом

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Оперштаб сообщил о 73 новых случаях коронавируса в Алтайском крае

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В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР

Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
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В Ростовской области за сутки выявлено 92 новых случая коронавируса

В Ростовской области за последние сутки выявлено 92 новых случая коронавируса, а общее число заболевших Covid-19 в регионе по данным на утро 3 июля составляет 9888.
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В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
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На Украине назвали численность военных РФ, сосредоточенных на границе

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