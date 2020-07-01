Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.

Общество На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников Сами выпускники могут использовать средства защиты по желанию. Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля. 3

Финансы Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля. 42

Общество В Минздраве поддержали запрет на продажу алкоголя с 20 до 11 часов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает необходимым дальнейшее ограничение времени продажи спиртных напитков.

Культура Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок. 2

Политика Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса. 469

Здоровье В Минздраве объяснили рост числа онкологических заболеваний в России Рост числа впервые выявленных онкологических заболеваний за последний год связан с улучшением качества диагностики и доступа к медицине в стране. 3

Политика В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать праздничной датой день голосования по поправкам к Конституции 1 июля, сообщает РИА Новости. 85

Политика Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку. Эдуар Филипп возглавлял французское правительство с 15 мая 2017 года. 1

Происшествия В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки. 14

Общество В Ростовской области за сутки выявлено 92 новых случая коронавируса В Ростовской области за последние сутки выявлено 92 новых случая коронавируса, а общее число заболевших Covid-19 в регионе по данным на утро 3 июля составляет 9888.

Общество В ХМАО за сутки коронавирусом заболел 271 человек По данным регионального Роспотребнадзора на утро пятницы 3 июля за последние сутки в ХМАО-Югре выявили 271 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 242

Общество Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). 2,5K

Политика Посол объяснил смысл твита о победе США и Британии во Второй мировой Посол напомнил, что во время Второй мировой войны США и Британия очень тесно сотрудничали, миллионы американцев были дислоцированы в Великобритании и затем с ее территории участвовали в развертывании Нормандской операции, а до того — в операции «Факел» по высадке в Северной Африке.

Шоу-бизнес Сергей Безруков опубликовал архивные кадры со съемок «Бригады» Российский актер театра и кино Сергей Безруков разместил в инстаграме видео, на котором показывает альбом, в котором собраны архивные кадры со съемок криминального телесериала "Бригада", выходившего в 2002 году. 17