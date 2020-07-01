Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Общество
Минобороны РФ: привитых от COVID-19 добровольцев осматривают ежедневно
Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, изолированы в стационаре в московском госпитале имени Бурденко.
REGNUM 01:24
Общество
Рособрнадзор: ЕГЭ 3 июля прошел без серьезных нарушений
Первые Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по информатике, географии и литературе прошли без серьезных нарушений, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.
Будущее России. Национальные проекты 08:11
Наука
SARS-CoV-2 мутировал и стал более заразным
Коронавирус SARS-CoV-2, распространяющийся в мире с начала 2020 года, мутировал в очередную, более заразную версию.
Ruposters.ru 07:00
Происшествия
Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка
Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
Общество
«Ростелеком» сообщил о проблемах с интернетом в Сахалинской области
Магистральные линии связи «Ростелекома» в Хабаровском крае и в Сахалинской области были повреждены сторонними организациями, вследствие чего у клиентов компании возникли сложности с доступом в интернет, сообщили RNS в пресс-службе компании.
Rambler News Service 07:44
Игры
Первые впечатления от Mortal Shell. Очень тёмные души
Наверное, можно, но, судя по бета-версии Mortal Shell, до игр FromSoftware ей как Дранглику до рая земного.
Игромания.ру вчера в 06:00
Здоровье
В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу
Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на письмо главного санитарного врача области Дмитрия Козловских сообщили, что число случаев заражения новым коронавирусом в статистике занижено.
ТАСС 08:11
Общество
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей
С 1 июля надбавки к пенсии получат почти 40 000 соотечественников. Среди них – пенсионеры, которые опекают детей в возрасте до 18 лет.
Live24 07:08
Единоборства
Друг семьи сообщил о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова перед смертью
Рамазан Рабаданов, друг семьи Нурмагомедовых, рассказал, в каком состоянии находился Абдулманап Нурмагомедов накануне смерти.
CT news 08:26
Политика
Путин подписал указ о поправках к Конституции
Поправки к Конституции РФ, одобренные общероссийским голосованием, вступят в силу 4 июля.
Коммерсантъ 08:30
Происшествия
В Югре председателя общества инвалидов уличили в хищении 45 млн рублей
Следствие считает, что 62-летний председатель общества инвалидов с января 2017-го по апрель 2020 года похитил 45 млн рублей, которые были выделены предприятиями «Газпромнефть-Хантос» и «РН-Юганскнефтегаз» на трудоустройство и выплаты людям с ограниченными возможностями.
REGNUM 05:51
Общество
Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене
В Копенгагене неизвестные изрисовали черной краской знаменитую статую Русалочки из сказки Ганса Христиана Андерсена, пишет датская газета Berlingske.
Российская газета 07:43
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого Дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости 08:42
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС 01 июля в 16:15
Политика
Американский суд разрешил арест иранских танкеров, идущих в Венесуэлу
Суд столичного округа Колумбия (США) дал разрешение на арест иранских нефтетанкеров, которые направляются в Венесуэлу.
Деловое.ТВ 04:05
Кино
Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в Северной Америке
Новый фильм Данилы Козловского "Чернобыль" о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС покажут на территории Северной Америки.
ТАСС 06:52
Авто
Nissan представит бюджетный кроссовер Magnite 16 июля
По слухам, автомобиль начнут продавать на рынке Индии. Компания Nissan опубликовала первые фотографии нового кроссовера Nissan Magnite.
Деловое.ТВ вчера в 11:26
Футбол
«Фиорентина» может подписать Алексея Миранчука
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Италии.
Soccer.ru 06:07
Общество
В Омской области сохранили ограничения по коронавирусу до 21 июля
Сегодня, 3 июля, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса принято решение продлить режим повышенной готовности до 21 июля и не заявлять о новых послаблениях до следующего заседания.
Омскрегион 07:09
Экономика
Состояние главы Amazon достигло рекордных $172 млрд
Состояние Джеффа Безоса достигло $172 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, в котором он занимает первое место.
Коммерсантъ вчера в 10:34
Общество
Фанаты Гарри Поттера осудили Роулинг за слова о трансгендерах
Крупнейшие фан-сервисы о вселенной Гарри Поттера решили разорвать отношения с писательницей Джоан Роулинг из-за скандала вокруг ее заявления о трансгендерах.
НТВ 08:51
Политика
Памфилова оценила результаты голосования по Конституции в Ненецком АО
Москва, 3 июля 2020, 05:06 — REGNUM Результаты голосования жителей Ненецкого автономного округа по поправкам к Конституции России подтверждают, что волеизъявление проходило максимально открыто, заявила 2 июля журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.
REGNUM вчера в 22:06
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
Спорт
ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов
Выяснилось, что ВФЛА задолжала большой долг размером более пяти миллионов долларов международной компании World Athletics и не смогла его выплатить в обозначенные сроки.
CT news 03:49
Политика
«Путин решил проблему дальнейшего нахождения у власти»: в Германии отреагировали на прошедшее голосование по поправкам
По версии авторов статьи, голосование по поправкам в Конституцию проходило с нарушениями, на многих видео, снятых на избирательных участках было видно, что паспортные данные далеко не всегда проверялись.
Военное обозрение 06:16
Культура
Умер старейший актер Театра Российской армии Александр Петров
«3 июля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни, скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров», — говорится в сообщении.
РБК 08:16
Футбол
Дмитрий Ефремов: не воспользовался шансами, которые мне давали в ЦСКА
Не воспользовался всеми шансами, которые мне давали.
Чемпионат 03:49
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля целый ряд изменений для российских водителей и автовладельцев вступает в силу.
Новые автомобили 07:18