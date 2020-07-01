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Общество Рособрнадзор: ЕГЭ 3 июля прошел без серьезных нарушений Первые Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по информатике, географии и литературе прошли без серьезных нарушений, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.

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