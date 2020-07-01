Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.

Политика Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что страх, в частности, заключается в том, что украинским властям придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле "герой", а кто "преступник", после чего возбуждать уголовные дела против последних.

Экономика Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев. 462

Финансы Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля. 42

Политика В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17 Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера. 192

Здоровье В Омане назвали «пугающим» рост числа зараженных коронавирусом «Число новых случаев заболевания коронавирусом пугающее, только за последнюю неделю коронавирус был выявлен у 9019 человек, а за месяц — у 27 тысяч, тогда как четыре месяца назад у нас было только 7,7 тысячи зараженных в месяц», — заявил он.

Происшествия В Бурятии выявили более трёх тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 «Из 43 новых случаев COVID-19: 4 чел. — прибывшие из других регионов, 1 чел. — связаны с очагом в БСМП, 3 чел. — связаны с очагом в Тункинском районе, 5 чел. — работники рудников п. Ирокинда, 15 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе. 191

Общество В Минобороны сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину Добровольцы первой группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья у них нет. 80

Футбол Аленичев призвал строго наказать Зобнина за удар локтем Облякова На 77-й минуте матча полузащитник "Спартака" Роман Зобнин локтем ударил в лицо хавбека ЦСКА Ивана Облякова.

Экономика Квартиры в новостройках подорожали на 6% за полгода Квартиры в новостройках по итогам первого полугодия подорожали в 63 крупнейших городах России: в среднем по стране цены на первичном рынке недвижимости поднялись на 6%, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир". 15

Хоккей Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен Международная федерация хоккея составила символическую сборную всех времен из хоккеистов, в разные годы принимавших участие в чемпионатах мира.

Общество Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог Туннели для дезинфекции не защитят от коронавирусной инфекции COVID-19, но могут уберечь от ротавируса и других контактных инфекций, заявил в интервью РИА Новости один из ведущих немецких вирусологов, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета, профессор Хендрик Штрик (Hendrik Streeck).

Футбол Экспресс дня 3 июля. Прогнозы и ставки на футбол Чтобы закрепится в топ-4, «Атлетико» должен брать максимум очков в игре с претендентом на вылет. Ставка: победа «Атлетико» за 1.29.