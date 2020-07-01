Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату «Газпрома»

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Явка на голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%

Явка на общероссийское голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%.
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«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих

Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу

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Веденеев считает, что в Англии не поставили бы пенальти на Ракицком

Экс-полузащитник «Зенита», чемпион СССР-1984 Сергей Веденеев прокомментировал победу команды над «Тамбовом» (2:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.
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Зеленский внес в Раду постановление об отставке главы Нацбанка

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75 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки

Общее число инфицированных в регионе достигло 4134 человек В Алтайском крае выявили новые случаи заражения коронавирусом.
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Для россиян предложили ввести налоговый вычет за занятия детей спортом

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Бизнес оценил потери от бесплатного интернета

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