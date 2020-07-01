Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Польская PGNiG вернёт «Газпрому» $90 млн в рамках расчётов за российский газ
Rambler News Service04:02
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
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ФСБ изъяла у черных копателей 77 единиц оружия и более 100 кг тротила
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UfaTime.ru 05:24
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В Совфеде напомнили о создании «Талибана» разведкой США
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На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом
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REGNUM вчера в 03:52
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В Петербурге за госизмену осудили военного эксперта
Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 12:11 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по резонансному уголовному делу в отношении военного эксперта и политолога Владимира Неелова, обвиненного в государственной измене.
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В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм.
Evo-rus.com вчера в 07:46
Космос
Раскрыта загадка появления аномальных частиц из космоса
Астрономы Университета штата Пенсильвания в США раскрыли загадку происхождения аномальных высокоэнергетических нейтрино, зафиксированных обсерваторией IceCube во льдах Антарктиды.
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Политика
На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты
Генеральный директор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал о тактическом приеме использования берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и назвал возможный сценарий применения крылатой ракеты Р-360.
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Общество
Явка на голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%
Явка на общероссийское голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%.
RT на русском 05:04
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«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих
Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18
Политика
Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу
Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж, защита заявила, что подаст апелляцию.
РИА Новости 04:42
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Дочь Сергея Бодрова впервые выступила в роли ведущей
Ольга провела церемонию закрытия кинофестиваля «Зеркало» zerkalo.space и olyabodrova Дочь Сергея Бодрова Ольга впервые выступила в роли ведущей на церемонии закрытия кинофестиваля «Зеркало» вместе с Юрием Колокольниковым.
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Веденеев считает, что в Англии не поставили бы пенальти на Ракицком
Экс-полузащитник «Зенита», чемпион СССР-1984 Сергей Веденеев прокомментировал победу команды над «Тамбовом» (2:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.
Спорт-Экспресс 05:30
Политика
Зеленский внес в Раду постановление об отставке главы Нацбанка
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия, соответствующий документ в четверг зарегистрирован на официальном сайт парламента.
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75 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки
Общее число инфицированных в регионе достигло 4134 человек В Алтайском крае выявили новые случаи заражения коронавирусом.
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Ранее врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ Тамара Прунцева назвала продукты, провоцирующие преждевременное старение.
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На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
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Лера Кудрявцева показала подписчикам красавицу-невестку
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Бизнес оценил потери от бесплатного интернета
При расширении эксперимента на мобильных операторов недополученная выручка составит, по оценкам бизнеса, уже от 110 млрд до 160 млрд руб. ежегодно.
Коммерсантъ вчера в 18:00
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Власти США призвали Турцию оставить собор Святой Софии музеем
Помпео от имени властей США призвал правительство Турции оставить собор Святой Софии музеем в качестве примера уважения религиозных традиций и исторического многообразия.
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