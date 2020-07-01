Энергетика

Газета.RuГазета.RuПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского. По его словам, польская компания получила от "Газпрома" больше, чем ожидавшиеся $1,5 млрд.
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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Газета.Ruвчера в 13:39

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

РИА Новости30 июня в 12:51

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАСС01 июля в 09:13

«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов

Lenta.ru01 июля в 08:07

Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату «Газпрома»

Интерфакс01 июля в 07:37

PGNiG подтвердил перевод от «Газпром экспорта» средств по решению суда

RT на русском01 июля в 02:45

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Коммерсантъ01 июля в 13:16
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Политика

Назарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.
ТАСС вчера в 21:44
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Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
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Футбол

«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн».
Чемпионат вчера в 14:54
Технологии

Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки

Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали ряд новых опций приложения.
Live24 вчера в 12:51
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Происшествия

Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Интерфакс вчера в 18:01
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Футбол

РФС опубликовал финансовый отчет «Ротора»

РФС во второй раз опубликовал ключевые финансовые показатели футбольных клубов, которые в сезоне 2020/2021 будут выступать в Тинькофф-РПЛ и ФНЛ.
КП - Волгоград 01 июля в 07:57
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
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Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным

Lenta.ru вчера в 12:26
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Политика

Всего один регион России проголосовал против поправок в Конституцию

Явка составила 67,9% населения России. Единственным регионом, проголосовавшим против поправок, стал Ненецкий автономный округ (НАО).
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 02:38
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Происшествия

В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски

Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости вчера в 16:50
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Армия и оружие

Минобороны: Россия развернет Единую космическую систему к 2024 году

Россия в 2022 году начнет реализацию третьего этапа создания Единой космической системы (ЕКС).
Коммерсантъ вчера в 22:26
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Музыка

Пол Маккартни и Эд Ширан просят спасти британскую концертную индустрию

Полторы тысячи британских музыкантов подписали письмо министру культуры Великобритании Оливеру Даудену с просьбой помочь концертной индустрии страны.
ИА InterMedia вчера в 08:03
1
Политика

Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 19:57
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Общество

Бавлинские автоинспекторы отмечают свой профессиональный день

Как проходит День ГИБДД и почему профессия автоинспектора привлекает молодых людей, корреспондент МР «Бавлы-информ» решила выяснить у действующего сотрудника – старшего госинспектора ГИБДД по Бавлинскому району Ильдара Мансурова.
Слава труду (Бавлы) вчера в 23:33
Политика

В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17

Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета вчера в 17:21
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Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru вчера в 11:17
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Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 01 июля в 05:40
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Технологии

Microsoft презентовала официально новый дизайн Windows 10

Astera вчера в 12:17
25
Общество

Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»

НРК получила 25% долей, Перминова – 8%. Факт сделки подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов.
Ведомости 01 июля в 17:37
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Шоу-бизнес

Кристину Орбакайте осудили за фотографию в маске

Дочку Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте осудили за снимок в защитной маске. Артистка полагает, что винят во всем, что только можно.
OAnews вчера в 04:34
7
Армия и оружие

На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13
Экономика

В чем коронавирус помогает США: мнение академика Глазьева

По словам Глазьева, буквально за месяц рынки США рухнули, но перед этим была «лихорадочная скупка золота».
LentaChel.ru вчера в 23:55
Политика

Эксперт насчитал в Забайкалье 99 тыс. аномальных голосов за поправки в Конституцию

Эксперт по электоральной статистике, математик Сергей Шпилькин 2 июля опубликовал у себя в Facebook исследование возможных фальсификаций на голосовании по поправкам в Конституцию – в Забайкальском крае он насчитал 99 тысяч аномальных голосов в поддержку поправок из 352,6 тысячи.
Чита.Ру вчера в 20:21
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Экономика

Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей

В России с 1 июля 2020 года определенные категории пенсионеров получат прибавки от государства. Они затронут почти 40 тысяч россиян.
Общественная служба новостей 01 июля в 19:49
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Общество

Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
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Здоровье

В Китае найден вирус гриппа, угрожающий новой пандемией

Китайские ученые обнаружили новый штамм вируса гриппа, обладающий серьезным потенциалом к широкомасштабному распространению.
Комсомольская правда 30 июня в 07:33
Армия и оружие

Китайское издание The Paper высоко оценило МБР «Сармат»

Эксперты китайского издания The Paper опубликовали материал, посвященный российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».
ФАН вчера в 10:38
Политика

Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках

На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру вчера в 12:54
17
Политика

Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог

Туннели для дезинфекции не защитят от коронавирусной инфекции COVID-19, но могут уберечь от ротавируса и других контактных инфекций, заявил в интервью РИА Новости один из ведущих немецких вирусологов, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета, профессор Хендрик Штрик (Hendrik Streeck).
РИА Новости вчера в 22:46
Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
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