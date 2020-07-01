Энергетика

Газета.RuГазета.RuПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского. По его словам, польская компания получила от "Газпрома" больше, чем ожидавшиеся $1,5 млрд.
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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Газета.Ru13:39

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RT на русскомвчера в 02:45

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Коммерсантъвчера в 13:16
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