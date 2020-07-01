Энергетика
Газета.RuПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ
Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского. По его словам, польская компания получила от "Газпрома" больше, чем ожидавшиеся $1,5 млрд.
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Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:43
Политика
Мэр одного из крупнейших городов Приморья уходит в отставку
" С 7 июля Борис Гладких официально уходит в отставку, исполнять обязанности главы Находкинского городского округа будет Тимур Магинский (первый заместитель мэра Находки - ИФ)", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 06:11
Единоборства
Конор МакГрегор ответил Дастину Порье
FightTime.ru 16:14
Общество
Жаркая погода ожидается на юге России в ближайшие дни
«Очень жаркая погода с температурой, на 6-7 градусов превышающей норму, прогнозируется на юге европейской территории: Центрального Черноземья, Ростовской области, Краснодарском крае, частично в Ставрополье», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
RT на русском 19:13
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 09:16
Общество
Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест.
Российская газета 05:43
Армия и оружие
ВМФ РФ приступил к подбору экипажей для двух новых вертолетоносцев
ВМФ приступил к подбору экипажей, которые начнут службу на отечественных вертолётоносцах «Владивосток» и «Севастополь».
Актуальные Новости 08:49
Общество
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
Киберспорт
Игра Call of Duty: Modern Warfare получила масштабное обновление
REGNUM 30 июня в 02:53
Шоу-бизнес
21-летняя дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала в качестве ведущей
Единственная дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольга выступила в качестве ведущей на международном кинофестивале «Зеркало».
iReactor 09:43
Происшествия
Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты.
Интерфакс 18:01
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия 16:44
Музыка
Группа «Ленинград» сняла новый клип после объявленного распада
Группа "Ленинград" представила клип на новую песню "Фотосессия". Премьера видео состоялась в ночь на пятницу на Youtube-канале коллектива.
ТАСС 19:11
Футбол
Переходной матч между «Вердером» и «Хайденхаймом» завершился без голов
Бремен, Германия, 2 июля 2020, 23:47 — REGNUM «Вердер» из Бремена не смог обыграть «Хайнденхайм» в первом переходном матче за право выступать в высшем дивизионе Германии Бундеслиге.
REGNUM 16:47
Происшествия
«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров
Сервисы по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» проверят информацию о драке между курьерами в Москве.
РБК 12:39
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Игры
Опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding от Хидэо Кодзимы
Дни24 вчера в 11:36
Шоу-бизнес
Сергей Безруков опубликовал архивные кадры со съемок «Бригады»
Российский актер театра и кино Сергей Безруков разместил в инстаграме видео, на котором показывает альбом, в котором собраны архивные кадры со съемок криминального телесериала "Бригада", выходившего в 2002 году.
РИА Новости 10:05
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Происшествия
Судебные слушания по делу стрелка из Крайстчерча начнутся 24 августа
Судебные слушания по вопросу о вынесении приговора для Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении теракта в новозеландском Крайстчерче 15 марта прошлого года, начнутся 24 августа.
ТАСС 18:38
Технологии
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия 17:45
Гаджеты
Oppo Find X2 возглавил рейтинг быстрых смартфонов
Смартфон удержал лидерство по итогам июня. Портал AnTuTu составил рейтинг самых быстрых смартфонов на основе данных за июнь 2020 года.
Деловое.ТВ 14:44
Наука
Причина алмазных дождей на Уране и Нептуне была обнаружена
ToDay News Ufa 30 июня в 03:57
Экономика
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
Армия и оружие
С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС
РИА Новости 19:09
Авто
Рестайлинговый Volkswagen Tiguan представили официально
Еще в обновленном кроссовере появилась подзаряжаемая модификация Tiguan eHybrid.
Tvoe-avto.com 11:21
Общество
Создатели «Мира Дикого запада» снимут сериал на основе игры «Fallout»
Серия игр "Fallout" дебютировала в 1997 году и быстро заняла первые строчки в рейтингах игровых журналов, продолжая оставаться популярной у геймеров до сих пор.
Газета.Ru 17:29
Авто
Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России
На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили 11:18