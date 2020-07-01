Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского. По его словам, польская компания получила от "Газпрома" больше, чем ожидавшиеся $1,5 млрд.

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

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