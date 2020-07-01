Энергетика

Газета.RuГазета.RuПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского. По его словам, польская компания получила от "Газпрома" больше, чем ожидавшиеся $1,5 млрд.
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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Газета.Ruвчера в 13:39

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Коммерсантъ01 июля в 13:16

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RT на русском01 июля в 02:45

«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов

Lenta.ru01 июля в 08:07

Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату «Газпрома»

Интерфакс01 июля в 07:37

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАСС01 июля в 09:13

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

РИА Новости30 июня в 12:51
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В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
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Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным

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News.ru вчера в 11:42
Экономика

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
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Экономика

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
РБК вчера в 23:00
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Происшествия

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты.
Интерфакс вчера в 18:01
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Футбол

Мусаев: «В наши ворота поставили неоднозначный пенальти»

Дополнительно специалист сообщает, что не согласен с судейским решением о назначении пенальти, так как там нарушения не было.
CT news вчера в 10:38
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Порье назвал способ победить Хабиба Нурмагомедова

По словам Дастина Порье, Хабиба может сломать только отрытый бой подальше от клетки.
Лезги газет 01:21
Армия и оружие

Индия может отказаться от российских Су-57 в пользу американских F-35

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Путешествия

Выяснилось, что у россиян нет денег на отпуск

Еще 8% ответили, что им не нужно копить деньги на отпуск. В опросе приняли участие три тысячи россиян.
Рамблер вчера в 07:38
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Фигурное катание

Фигурист Ерохов покинул команду Тутберидзе

Чемпион мира среди юниоров — 2018 по фигурному катанию Алексей Ерохов покинул команду тренера Этери Тутберидзе.
Чемпионат вчера в 19:08
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
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Кино

Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон

В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform вчера в 11:18
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Политика

Биллингсли счел «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон" и призвал закрыть их.
РИА Новости 00:09
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Футбол

Зидан призвал не говорить заранее о победе в Ла Лиге

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан призвал заранее не делать мадридскую команду победителем чемпионата Испании, передает AS.
Газета.Ru вчера в 21:05
Общество

Минздрав заявил о 40 подтвержденных смертях врачей от коронавируса

В России в настоящий момент подтверждено 40 случаев смертей врачей от коронавируса, однако по некоторым случаям еще ведется расследование, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 02:45
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Армия и оружие

ВМФ РФ приступил к подбору экипажей для двух новых вертолетоносцев

ВМФ приступил к подбору экипажей, которые начнут службу на отечественных вертолётоносцах «Владивосток» и «Севастополь».
Актуальные Новости вчера в 08:49
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Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Сами выпускники могут использовать средства защиты по желанию. Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля.
REGNUM 02:35
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Происшествия

Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля

Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал за 612 рублей четыре истребителя МиГ-31.
РИА Новости вчера в 21:05
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Общество

Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Более 40 стран уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что не фиксировали превышения уровня радиации.
Коммерсантъ 30 июня в 23:43
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Футбол

Чалов стал одной из главных трансферных целей «Вольфсбурга»

Вольфсбург, Германия, 3 июля 2020, 09:33 — REGNUM Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов стал одной из главных трансферных целей немецкого клуба «Вольфсбург».
REGNUM 02:33
Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru вчера в 11:17
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Общество

Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса

Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
РБК вчера в 21:16
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Политика

Песков сообщил, когда поправки в Конституцию вступят в силу

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента сообщил, что фундаментом для лучшего будущего России будет новая редакция Конституции.
Южный Федеральный вчера в 20:24
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Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
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Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

Местные СМИ отмечают, что, к примеру, на территории Испании, которую уже настигла очередная волна коронавирусной инфекции, захват домов непрошеными гостями может стать огромной проблемой, так как закон Испании декларирует право на жилье для всех граждан.
Evo-rus.com 30 июня в 07:08
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости вчера в 08:04
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»

Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену.
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Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
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