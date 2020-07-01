Энергетика
Газета.RuПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ
Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского. По его словам, польская компания получила от "Газпрома" больше, чем ожидавшиеся $1,5 млрд.
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Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Шоу-бизнес
Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным
34-летняя звезда ситкома «Папины дочки» Мирослава Карпович впервые прокомментировала волну хейта, которая обрушилась на неё от поклонников Агаты Муцениеце.
News.ru вчера в 11:42
Экономика
Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
Экономика
Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
РБК вчера в 23:00
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты.
Интерфакс вчера в 18:01
Футбол
Мусаев: «В наши ворота поставили неоднозначный пенальти»
Дополнительно специалист сообщает, что не согласен с судейским решением о назначении пенальти, так как там нарушения не было.
CT news вчера в 10:38
Единоборства
Порье назвал способ победить Хабиба Нурмагомедова
По словам Дастина Порье, Хабиба может сломать только отрытый бой подальше от клетки.
Лезги газет 01:21
Армия и оружие
Индия может отказаться от российских Су-57 в пользу американских F-35
Политическая Экспертиза 02:20
Путешествия
Выяснилось, что у россиян нет денег на отпуск
Еще 8% ответили, что им не нужно копить деньги на отпуск. В опросе приняли участие три тысячи россиян.
Рамблер вчера в 07:38
Фигурное катание
Фигурист Ерохов покинул команду Тутберидзе
Чемпион мира среди юниоров — 2018 по фигурному катанию Алексей Ерохов покинул команду тренера Этери Тутберидзе.
Чемпионат вчера в 19:08
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform вчера в 11:18
Политика
Биллингсли счел «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон" и призвал закрыть их.
РИА Новости 00:09
Футбол
Зидан призвал не говорить заранее о победе в Ла Лиге
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан призвал заранее не делать мадридскую команду победителем чемпионата Испании, передает AS.
Газета.Ru вчера в 21:05
Общество
Минздрав заявил о 40 подтвержденных смертях врачей от коронавируса
В России в настоящий момент подтверждено 40 случаев смертей врачей от коронавируса, однако по некоторым случаям еще ведется расследование, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 02:45
Армия и оружие
ВМФ РФ приступил к подбору экипажей для двух новых вертолетоносцев
ВМФ приступил к подбору экипажей, которые начнут службу на отечественных вертолётоносцах «Владивосток» и «Севастополь».
Актуальные Новости вчера в 08:49
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Сами выпускники могут использовать средства защиты по желанию. Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля.
REGNUM 02:35
Происшествия
Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал за 612 рублей четыре истребителя МиГ-31.
РИА Новости вчера в 21:05
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что не фиксировали превышения уровня радиации.
Коммерсантъ 30 июня в 23:43
Футбол
Чалов стал одной из главных трансферных целей «Вольфсбурга»
Вольфсбург, Германия, 3 июля 2020, 09:33 — REGNUM Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов стал одной из главных трансферных целей немецкого клуба «Вольфсбург».
REGNUM 02:33
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17
Общество
Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса
Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
РБК вчера в 21:16
Политика
Песков сообщил, когда поправки в Конституцию вступят в силу
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента сообщил, что фундаментом для лучшего будущего России будет новая редакция Конституции.
Южный Федеральный вчера в 20:24
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
Местные СМИ отмечают, что, к примеру, на территории Испании, которую уже настигла очередная волна коронавирусной инфекции, захват домов непрошеными гостями может стать огромной проблемой, так как закон Испании декларирует право на жилье для всех граждан.
Evo-rus.com 30 июня в 07:08
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости вчера в 08:04
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»
Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену.
КМВ Новости вчера в 09:00
Армия и оружие
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26