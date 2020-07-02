Энергетика
Газета.RuПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ
Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского. По его словам, польская компания получила от "Газпрома" больше, чем ожидавшиеся $1,5 млрд.
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с чего всё началось
— Это связано с тем, что в некоторые месяцы с 2014 года была недоплата, следовательно, 90 миллионов долларов будет компенсацией для Газпрома в этом отношении, — цитирует ТАСС главу PGNiG.Вечерняя Москва02 июля в 00:22
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Польская PGNiG вернёт «Газпрому» $90 млн в рамках расчётов за российский газ
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