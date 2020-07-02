с чего всё началось

Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского. По его словам, польская компания получила от "Газпрома" больше, чем ожидавшиеся $1,5 млрд.

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Космос Перспективы коммерциализации российской космонавтики Совет Федерации провёл слушания относительно перспектив коммерциализации отечественной космонавтики.

Политика Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым. 431

Происшествия У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы "Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", - говорится в Telegram-канале департамента. 81

Автоспорт Квят не смог завершить гонку на Гран-при Австрии из-за прокола колеса Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят из-за прокола колеса сошёл с трассы во время гонки на первом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

Экономика К доплате за март пониженные тарифы страховых взносов не применяются Если же фирма по ошибке недоплатила работникам за март, обнаружила ошибку и доплатила необходимую сумму уже во втором квартале, применить пониженный тариф по страховым взносам к этой доплате она не вправе.

Футбол «Ливерпуль» одержал победу над «Астон Виллой» в чемпионате Англии Футболисты "Ливерпуля" не испытали серьезных проблем в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу против "Астон Виллы".

Шоу-бизнес Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным На здоровье певицы сказались недостоверные публикации в СМИ Российская певица Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit. 80

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 2K

Экономика Глава правительства Греции выступил против диктата Брюсселя Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не позволит, чтобы страна выходила из кризиса, вызванного пандемией, на условиях, которые предлагает ЕС. 1

Футбол Данни поздравил «Зенит» с чемпионством в РПЛ Бывший капитан «Зенита» Данни заявил, что сине-бело-голубые еще долго будут доминировать в чемпионате России.

Политика Захарова возмутилась решением суда в Лондоне по золоту Венесуэлы МИД России считает возмутительным решение Высокого суда Лондона о признании лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо «врио президента» Венесуэлы и открытии ему доступа к золотому запасу республики, который хранится в Британии. 504

Здоровье Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ. 2,3K