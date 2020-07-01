Энергетика

Газета.RuГазета.RuПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского. По его словам, польская компания получила от "Газпрома" больше, чем ожидавшиеся $1,5 млрд.
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Сталин бы уже расстрелял — Рунет о выплатах «Газпрома» Польше

ИА Красная Весна15:02

«Газпром» вернул польскому импортеру $1,5 млрд

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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Известия01 июля в 09:26

Польша вернёт «Газпрому» «лишние» $90 млн

News.ru01 июля в 09:14

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАСС01 июля в 09:13

«Газпром» заплатил государственной нефтегазовой компании Польши 1,5 миллиарда долларов

Эхо Москвы30 июня в 18:08

Получили даже больше: поляки стрясли с «Газпрома» огромную сумму

РИА Новости01:00
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
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