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ТАССТАСС

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат. Об этом заявил в среду на брифинге глава PGNiG Ежи Квечиньский. По его словам, в ближайшие дни PGNiG переведет "Газпрому" около $90 млн.В источнике
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«Газпром» разрушил мифы, вернув Польше 1,5 млрд долларов

Московский Комсомолец09:01

«Газпром» заплатил польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ

Коммерсантъвчера в 13:34

«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов

Lenta.ru08:07

Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату «Газпрома»

Интерфакс07:37

PGNiG подтвердил перевод от «Газпром экспорта» средств по решению суда

RT на русском02:45

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАСС09:13

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

РИА Новостивчера в 12:51
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Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове.
РИА Новости09:37
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С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета04:29
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Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
РИА Новости08:08
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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
РИА Новости29 июня в 12:25
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