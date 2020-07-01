Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат. Об этом заявил в среду на брифинге глава PGNiG Ежи Квечиньский. По его словам, в ближайшие дни PGNiG переведет "Газпрому" около $90 млн.

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Политика На участке Путина поправки одобрили 54,5% избирателей "За" внесение поправок в Конституцию проголосовали 54,5% избирателей и "против" отдали голоса 43,96% избирателей.

Футбол В Сочи собираются провести футбольный матч продолжительностью 25 часов В пресс-службе администрации города Сочи сообщили, что футбольный ультрамарафон пройдет с 8 по 9 августа с учетом благоприятной эпидемиологической обстановки.С учетом благоприятной эпидобстановки, мероприятие планируют провести на курорте с 8 по 9 августа.

Наука В Западной Австралии нашли следы древних затопленных поселений Группа археологов обнаружила в Западной Австралии несколько древних археологических объектов, ныне полностью покрытых водой.

Политика ЦИК объявил окончательные результаты голосования на Чукотке В пользу изменения Основного закона высказались 80,3% жителей Чукотки, против —19,7%. Чукотка и Камчатка стали первыми регионами, завершившими голосование по поправкам к Конституции России. 17

Здоровье Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков. 37

Политика Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних. 377

Происшествия Дело сестер Хачатурян могут рассматривать в закрытом режиме Уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору, в случае утверждения обвинительного заключения будет рассмотрено в столичном суде в закрытом режиме. 141

Футбол Уткин назвал матч ЦСКА – «Спартак» игрой очень низкого качества Играть с «Зенитом» придется на контратаках, поэтому сейчас «Спартак» играет с «Уфой» никак, и с ЦСКА тоже, так как с этими командами не получается играть в контратаку.

Игры Cyberpunk 2077 запустится только на Windows 7 и Windows 10 Компьютерная версия Cyberpunk 2077 использует DirectX 12 в качестве единственного API, а поэтому её можно запустить только на Windows 7 и Windows 10.

Политика Приговор в отношении Пола Уилана вступил в силу Приговор в отношении амеиканца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, вступил в силу.

Политика Парламент Черногории легализовал однополые браки Для принятия закона требовался 41 депутатский голос. В итоге в пользу однополых партнерств проголосовало 42 народных избранника. 7

Происшествия В Петербурге преступник ударил шилом в сердце мужчину из-за самоката Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала злоумышленника, который напал на мужчину в лифте, чтобы отобрать у него электрический самокат, и ударил жертву в грудь шилом. 11

Общество Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах. 6

Космос Раскрыта загадка появления аномальных частиц из космоса Астрономы Университета штата Пенсильвания в США раскрыли загадку происхождения аномальных высокоэнергетических нейтрино, зафиксированных обсерваторией IceCube во льдах Антарктиды.

Шоу-бизнес Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля Церемонию закрытия фестиваля впервые доверили вести дочери покойного актера Сергея Бодрова.