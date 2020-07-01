Энергетика
ТАССПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат. Об этом заявил в среду на брифинге глава PGNiG Ежи Квечиньский. По его словам, в ближайшие дни PGNiG переведет "Газпрому" около $90 млн.
Читать в источнике
Оценить983
Подробнее о событии
Показать все источники
Польская PGNiG вернёт «Газпрому» $90 млн в рамках расчётов за российский газ
Rambler News Service04:02
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Экономика
СМИ узнали о жалобах системообразующих компаний на бюрократизм
Ряд компаний, в условиях пандемии коронавируса вошедших в список системообразующих, жалуются на проблемы, создаваемые из-за этого статуса, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 04:32
Политика
На участке Путина поправки одобрили 54,5% избирателей
"За" внесение поправок в Конституцию проголосовали 54,5% избирателей и "против" отдали голоса 43,96% избирателей.
Московский Комсомолец 04:13
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Футбол
В Сочи собираются провести футбольный матч продолжительностью 25 часов
В пресс-службе администрации города Сочи сообщили, что футбольный ультрамарафон пройдет с 8 по 9 августа с учетом благоприятной эпидемиологической обстановки.С учетом благоприятной эпидобстановки, мероприятие планируют провести на курорте с 8 по 9 августа.
Soccer.ru 03:18
Наука
В Западной Австралии нашли следы древних затопленных поселений
Группа археологов обнаружила в Западной Австралии несколько древних археологических объектов, ныне полностью покрытых водой.
МИР 24 02:12
Политика
ЦИК объявил окончательные результаты голосования на Чукотке
В пользу изменения Основного закона высказались 80,3% жителей Чукотки, против —19,7%. Чукотка и Камчатка стали первыми регионами, завершившими голосование по поправкам к Конституции России.
NewInform 03:10
Здоровье
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков.
Piter.tv 02:54
Происшествия
Начальника владимирского института ФСИН арестовали до 15 августа
REGNUM 30 июня в 10:27
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Общество
В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:30
Политика
МВД не обнаружило способных повлиять на итоги голосования нарушений
Правонарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования по внесению поправок в Конституцию, допущено не было.
РБК 03:15
Общество
Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса
Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
Происшествия
Дело сестер Хачатурян могут рассматривать в закрытом режиме
Уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору, в случае утверждения обвинительного заключения будет рассмотрено в столичном суде в закрытом режиме.
ТАСС 03:58
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
Футбол
Уткин назвал матч ЦСКА – «Спартак» игрой очень низкого качества
Играть с «Зенитом» придется на контратаках, поэтому сейчас «Спартак» играет с «Уфой» никак, и с ЦСКА тоже, так как с этими командами не получается играть в контратаку.
ODDS.ru 03:28
Игры
Cyberpunk 2077 запустится только на Windows 7 и Windows 10
Компьютерная версия Cyberpunk 2077 использует DirectX 12 в качестве единственного API, а поэтому её можно запустить только на Windows 7 и Windows 10.
Игромания.ру 04:23
Общество
С 1 июля в России упразднят знак «Инвалид» для автомобилей
В настоящий момент штраф за парковку на местах, предназначенных для инвалидов, составляет в России пять тысяч рублей.
Профиль 30 июня в 12:25
Политика
Приговор в отношении Пола Уилана вступил в силу
Приговор в отношении амеиканца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, вступил в силу.
Известия 04:25
Политика
Парламент Черногории легализовал однополые браки
Для принятия закона требовался 41 депутатский голос. В итоге в пользу однополых партнерств проголосовало 42 народных избранника.
Кавказ Пост 03:05
Авто
Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта
В 2,1 млн автомобилях шведской марки могут ослабнуть тросы в креплении ремней безопасности, что приведет к снижению защитного эффекта.
Tvoe-avto.com вчера в 09:43
Происшествия
В Петербурге преступник ударил шилом в сердце мужчину из-за самоката
Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала злоумышленника, который напал на мужчину в лифте, чтобы отобрать у него электрический самокат, и ударил жертву в грудь шилом.
REGNUM 03:04
Общество
Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер
Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
Космос
Гигантская планета у далекой звезды оказалась ядром газового гиганта
Астрономы из Уорикского университета в Великобритании обнаружили на орбите далекой звезды уцелевшее ядро газового гиганта.
МИР 24 03:52
Космос
Раскрыта загадка появления аномальных частиц из космоса
Астрономы Университета штата Пенсильвания в США раскрыли загадку происхождения аномальных высокоэнергетических нейтрино, зафиксированных обсерваторией IceCube во льдах Антарктиды.
Lenta.ru 04:23
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля
Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля Церемонию закрытия фестиваля впервые доверили вести дочери покойного актера Сергея Бодрова.
Экспресс газета вчера в 14:09
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
Эхо Москвы вчера в 14:06
Авто
Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4
Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander.
Letnews.ru 03:24