Энергетика

ТАССТАССПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат. Об этом заявил в среду на брифинге глава PGNiG Ежи Квечиньский. По его словам, в ближайшие дни PGNiG переведет "Газпрому" около $90 млн.
Читать в источнике
Комментировать963

Подробнее о событии

Польская PGNiG вернёт «Газпрому» $90 млн в рамках расчётов за российский газ

Rambler News Service04:02

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Коммерсантъвчера в 13:16

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

РИА Новости30 июня в 12:51

«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов

Lenta.ruвчера в 08:07

Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату «Газпрома»

Интерфаксвчера в 07:37

PGNiG подтвердил перевод от «Газпром экспорта» средств по решению суда

RT на русскомвчера в 02:45

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАССвчера в 09:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Экономика

СМИ узнали о жалобах системообразующих компаний на бюрократизм

Ряд компаний, в условиях пандемии коронавируса вошедших в список системообразующих, жалуются на проблемы, создаваемые из-за этого статуса, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 04:32
94
Политика

На участке Путина поправки одобрили 54,5% избирателей

"За" внесение поправок в Конституцию проголосовали 54,5% избирателей и "против" отдали голоса 43,96% избирателей.
Московский Комсомолец 04:13
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
1,2K
Футбол

В Сочи собираются провести футбольный матч продолжительностью 25 часов

В пресс-службе администрации города Сочи сообщили, что футбольный ультрамарафон пройдет с 8 по 9 августа с учетом благоприятной эпидемиологической обстановки.С учетом благоприятной эпидобстановки, мероприятие планируют провести на курорте с 8 по 9 августа.
Soccer.ru 03:18
Наука

В Западной Австралии нашли следы древних затопленных поселений

Группа археологов обнаружила в Западной Австралии несколько древних археологических объектов, ныне полностью покрытых водой.
МИР 24 02:12
Политика

ЦИК объявил окончательные результаты голосования на Чукотке

В пользу изменения Основного закона высказались 80,3% жителей Чукотки, против —19,7%. Чукотка и Камчатка стали первыми регионами, завершившими голосование по поправкам к Конституции России.
NewInform 03:10
17
Здоровье

Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах

Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков.
Piter.tv 02:54
37
Происшествия

Начальника владимирского института ФСИН арестовали до 15 августа

REGNUM 30 июня в 10:27
26
Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
377
Общество

В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:30
62
Политика

МВД не обнаружило способных повлиять на итоги голосования нарушений

Правонарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования по внесению поправок в Конституцию, допущено не было.
РБК 03:15
1
Общество

Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
44
Происшествия

Дело сестер Хачатурян могут рассматривать в закрытом режиме

Уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору, в случае утверждения обвинительного заключения будет рассмотрено в столичном суде в закрытом режиме.
ТАСС 03:58
141
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
196
Экономика

В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
13
Футбол

Уткин назвал матч ЦСКА – «Спартак» игрой очень низкого качества

Играть с «Зенитом» придется на контратаках, поэтому сейчас «Спартак» играет с «Уфой» никак, и с ЦСКА тоже, так как с этими командами не получается играть в контратаку.
ODDS.ru 03:28
Игры

Cyberpunk 2077 запустится только на Windows 7 и Windows 10

Компьютерная версия Cyberpunk 2077 использует DirectX 12 в качестве единственного API, а поэтому её можно запустить только на Windows 7 и Windows 10.
Игромания.ру 04:23
Общество

С 1 июля в России упразднят знак «Инвалид» для автомобилей

В настоящий момент штраф за парковку на местах, предназначенных для инвалидов, составляет в России пять тысяч рублей.
Профиль 30 июня в 12:25
68
Политика

Приговор в отношении Пола Уилана вступил в силу

Приговор в отношении амеиканца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, вступил в силу.
Известия 04:25
Политика

Парламент Черногории легализовал однополые браки

Для принятия закона требовался 41 депутатский голос. В итоге в пользу однополых партнерств проголосовало 42 народных избранника.
Кавказ Пост 03:05
7
Авто

Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта

В 2,1 млн автомобилях шведской марки могут ослабнуть тросы в креплении ремней безопасности, что приведет к снижению защитного эффекта.
Tvoe-avto.com вчера в 09:43
1
Гаджеты

Профессиональный монитор MSI Pro MP241 оснащён 23,8 панелью Full HD

3DNews 04:04
Происшествия

В Петербурге преступник ударил шилом в сердце мужчину из-за самоката

Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала злоумышленника, который напал на мужчину в лифте, чтобы отобрать у него электрический самокат, и ударил жертву в грудь шилом.
REGNUM 03:04
11
Общество

Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер

Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
6
Космос

Гигантская планета у далекой звезды оказалась ядром газового гиганта

Астрономы из Уорикского университета в Великобритании обнаружили на орбите далекой звезды уцелевшее ядро газового гиганта.
МИР 24 03:52
1
Космос

Раскрыта загадка появления аномальных частиц из космоса

Астрономы Университета штата Пенсильвания в США раскрыли загадку происхождения аномальных высокоэнергетических нейтрино, зафиксированных обсерваторией IceCube во льдах Антарктиды.
Lenta.ru 04:23
Шоу-бизнес

Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля

Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля Церемонию закрытия фестиваля впервые доверили вести дочери покойного актера Сергея Бодрова.
Экспресс газета вчера в 14:09
Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
792
Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок

Эхо Москвы вчера в 14:06
5,9K
Авто

Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4

Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander.
Letnews.ru 03:24
5
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное