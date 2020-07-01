Энергетика

ТАССТАССПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат. Об этом заявил в среду на брифинге глава PGNiG Ежи Квечиньский. По его словам, в ближайшие дни PGNiG переведет "Газпрому" около $90 млн.
Читать в источнике
Комментировать866

Подробнее о событии

«Газпром» разрушил мифы, вернув Польше 1,5 млрд долларов

Московский Комсомолец09:01

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАСС09:13

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

РИА Новостивчера в 12:51

Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату «Газпрома»

Интерфакс07:37

PGNiG подтвердил перевод от «Газпром экспорта» средств по решению суда

RT на русском02:45

«Газпром» заплатил польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ

Коммерсантъвчера в 13:34

«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов

Lenta.ru08:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
Фигурное катание

Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина

Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news вчера в 07:49
10
Кино

Netflix представил эпичный трейлер нового фэнтези-сериала «Проклятая»

iReactor 06:32
2
Политика

Поправки поддержали 70% избирателей после обработки 10% протоколов

За принятие поправок к Конституции проголосовали 70,81% россиян, обработано 10% протоколов.
RT на русском 11:48
4,8K
Наука

COVID-19 может инфицировать клетки человеческого мозга

«Мини-мозг», выращенный в лаборатории, предполагает, что вирус COVID-19 может инфицировать клетки мозга человека.
UfacityNews.ru 03:56
2
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
5
Общество

В США начнут писать слово «черный» с заглавной буквы

На сайте издания сообщается, что теперь при описании «людей и культур африканского происхождения» будет использоваться слово «черный», написанное исключительно с заглавной буквы.
Русская Планета 08:56
7
Наука

Ученые выяснили, как рыбы попадают в отдельные водоемы

Лишь в прошлом году ученые зафиксировали, что яйца рыбы Килли выжили после того, как их съел лебедь.
Машины и Механизмы 05:10
Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
678
Политика

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
RT на русском 10:24
109
Общество

На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
1K
Авто

В Maserati представили собственный двигатель Nettuno

Двигатель был полностью разработан на Maserati в Модене, где расположена инновационная лаборатория Via Emilia Ovest.
Про Кроссоверы 10:37
Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
57
Экономика

PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

"Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России", - указывается в письме.
ТАСС вчера в 12:43
36
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
158
Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
32
Армия и оружие

В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения, призвав рассматривать это не как наказание, а как второй шанс на исправление ситуации.
РИА Новости 11:04
4
Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Известия вчера в 14:22
156
Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
41
Общество

Коронавирусу предложили противопоставить «три Т»

Стратегию "три Т" предложил реализовать директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Вести.Ru 05:24
109
Политика

Депутаты Европарламента прибыли в Крым на референдум по Конституции

На полуостров прибыли девять человек, среди них депутаты Европарламента из Франции Делегация политиков из Европейского Союза прибыла в Крым для наблюдения за ходом голосования по поправкам в Конституцию России.
SM News вчера в 16:12
166
Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52
Общество

Стычки шахтеров и полиции произошли возле офиса президента Украины

Известия 05:33
1
Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
89
Происшествия

«Мужское Государство» забанили в популярной соцсети

При попытке перейти на страницу группы появляется уведомление, что сообщество было заблокировано «за призывы к насильственным действиям».
Lenta.ru вчера в 21:48
4
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия 29 июня в 15:44
411
Гаджеты

Microsoft выпустила срочное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила срочное внеочередное обновление операционной системы Windows 10, которое устраняет уязвимости в системе безопасности.
iXBT.com 06:01
4
Политика

В ЦИКе объяснили публикацию результатов голосования до его завершения

По последним данным, ЦИК обработала 10% протоколов. За поправки в Конституцию проголосовали 70,81% граждан.
Говорит Москва 11:51
1
Футбол

«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России

РИА Новости 10:05
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 29 июня в 12:25
539
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
254
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное