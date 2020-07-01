Энергетика
ТАССПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат. Об этом заявил в среду на брифинге глава PGNiG Ежи Квечиньский. По его словам, в ближайшие дни PGNiG переведет "Газпрому" около $90 млн.
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Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
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Как недавно сообщил Metaratings, «Тамбов», которому сегодня предстоит что-то сделать с никакими способами не удержимым «Зенитом», может в ближайшее время взять себе новое имя.
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Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
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Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
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Huawei и ZTE официально объявлены США угрозой нацбезопасности
Федеральная комиссия США по коммуникациям (FCC) сделала официальное заявление, что китайские компании Huawei и ZTE являются угрозой национальной безопасности.
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Сервис «Яндекса» отказался от бумажных пакетов в пользу пластиковых
«Яндекс.Лавка» отказывается от использования бумажных пакетов при экспресс-доставке продуктов в пользу полиэтиленовых, об этом сообщила экотренер Надежда Васякина, объяснив, что решение принято после анализа экологических составляющих производства пакетов.
Взгляд.ру 09:43
Наука
Ученые в генах мозга обнаружили избыток особых длинных интронов
ToDay News Ufa 04:53
Армия и оружие
В США разрастается скандал из-за информации о стимулировании Москвой талибов для убийства американских солдат
Администрация Трампа продолжает отрицать получение от разведки сообщения о том, что Россия предложила награды за убийство американских военных в Афганистане.
Аргументы недели 10:13
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Южноуральская панорама 07:58
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Казахстан ведет переговоры с российской стороной о закупке препарата "Фавипиравир", который применятся для лечения инфицированных коронавирусом.
ТАСС 03:54
Происшествия
На территории храма в Ленобласти нашли останки связанного человека
Останки неизвестного человека обнаружили на территории храма в Ленинградской области. У него были связаны руки и ноги.
Российская газета 05:22
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Парад планет увидят жители Самарской области
Парад планет увидят жители всей Земли.
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В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
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Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров
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Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане
Жена подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери жителя Татарстана заявила, что ее муж травмировал ребенка случайно.
Газета.Ru вчера в 02:28
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
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Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Экономика
HeadHunter собирается провести вторичное размещение на фондовом рынке США
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Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 11:23