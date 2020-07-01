Энергетика
ТАССПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат. Об этом заявил в среду на брифинге глава PGNiG Ежи Квечиньский. По его словам, в ближайшие дни PGNiG переведет "Газпрому" около $90 млн.
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RT на русском 11:41
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Чалов заменен в матче со «Спартаком» из-за травмы
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В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
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Известия 09:33
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
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Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду следует ожидать россиянам в июле.
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Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
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Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
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С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
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Происшествия
Открытое горение в ангаре в Красногорске ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске.
ТАСС 10:26
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МВД назвало число сообщений о нарушениях на голосовании по Конституции
В России с 25 июня зафиксировали 839 сообщений о нарушениях на голосовании по поправкам к Конституции.
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Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров
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При попытке перейти на страницу группы появляется уведомление, что сообщество было заблокировано «за призывы к насильственным действиям».
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RuNews24.ru 06:50
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Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в клубе
Московский ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Андрея Воронцевича. Заявление опубликовано на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 02:59
Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
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В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
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Газета.Ru вчера в 17:43
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
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У разведки США имеются доказательства связи России и талибов. Об этом 30 июня сообщила американская газета The New York Times.
МонаВиста 02:56