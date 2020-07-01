Энергетика

ТАССТАССПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат. Об этом заявил в среду на брифинге глава PGNiG Ежи Квечиньский. По его словам, в ближайшие дни PGNiG переведет "Газпрому" около $90 млн.
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«Газпром» разрушил мифы, вернув Польше 1,5 млрд долларов

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Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

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При попытке перейти на страницу группы появляется уведомление, что сообщество было заблокировано «за призывы к насильственным действиям».
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NYT: Имеются доказательства сговора России с талибами

У разведки США имеются доказательства связи России и талибов. Об этом 30 июня сообщила американская газета The New York Times.
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