Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат. Об этом заявил в среду на брифинге глава PGNiG Ежи Квечиньский. По его словам, в ближайшие дни PGNiG переведет "Газпрому" около $90 млн.

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 680

Футбол «Ростов» и «Краснодар» назвали стартовые составы Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ.

Футбол «Локомотив» убрал из магазинов атрибутику с изображением Сёмина Напомним, руководство московского клуба приняло решение не продлевать контракт с Сёминым – трудовое соглашение истекло в последний день мая.

Политика Памфилова заявила, что Мишустин «мог бы и надеть» маску на участке Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что председатель правительства России Михаил Мишустин мог бы прийти на участок для голосования в маске, несмотря на то, что он имеет антитела к коронавирусу. 2

Армия и оружие Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. 23

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 6

Происшествия Коронавирус вызвал у мужчины мучительную четырехчасовую эрекцию Мужчина из Франции во время лечения коронавирусной инфекции начал страдать от приапизма — длительной и болезненной эрекцией, не связанной с сексуальным возбуждением. 3

Политика Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин. 1K

Происшествия Открытое горение в ангаре в Красногорске ликвидировано Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске. 5

Политика Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой. 4

Происшествия «Мужское Государство» забанили в популярной соцсети При попытке перейти на страницу группы появляется уведомление, что сообщество было заблокировано «за призывы к насильственным действиям». 4

Шоу-бизнес Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM Фото, которые актриса разместила в своем аккаунте можно назвать не совсем традиционными для мужского журнала, так кК они сделаны в черно-белых тонах и выглядят очень необычно. 12

Баскетбол Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в клубе Московский ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Андрея Воронцевича. Заявление опубликовано на официальном сайте армейцев.

Политика Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. 718