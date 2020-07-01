Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат. Об этом заявил в среду на брифинге глава PGNiG Ежи Квечиньский. По его словам, в ближайшие дни PGNiG переведет "Газпрому" около $90 млн.

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Общество Более 4 млн москвичей проголосовали по поправкам к Конституции Свыше 4 млн москвичей приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции, заявил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

Здоровье За сутки умерли 5 пациентов с коронавирусом в Алтайском крае За минувшие сутки на Алтае зафиксировано 74 новых случая инфицирования КОВИД-19, а также пять смертельных исходов, два из которых случились непосредственно от коронавируса. 506

Общество В России за сутки выявили 6 760 случаев заражения коронавирусом Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 760, уже неделю ежесуточный прирост - меньше 7 тыс. случаев.

Политика ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов Москва, 1 июля 2020, 23:15 — REGNUM Почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок к Конституции страны.

Происшествия После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости. 123

Армия и оружие Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. 44

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 765

Экономика Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI). 13

Общество Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" начали поставлять препарат для лечения коронавируса "Авифавир" на экспорт, в июне он уже был отправлен в Белоруссию, в ближайшее время ожидаются поставки в Казахстан, говорится в сообщении фонда. 13

Политика Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами» Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа. 31

Здоровье На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. 1,2K

Происшествия Число жертв оползня в Мьянме возросло до 96 человек Нейпьидо, 2 июля 2020, 10:06 — REGNUM Количество погибших в результате схода оползня в районе добычи нефрита в восточном штате Мьянмы Качин возросло до 96.

Здоровье В Пермском крае за сутки выявили 58 случаев коронавируса За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор. 118

Шоу-бизнес Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля Церемонию закрытия фестиваля впервые доверили вести дочери покойного актера Сергея Бодрова.

Энергетика Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей По данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю сократились на 7,195 млн баррелей.

Политика Объявлены итоги голосования по Конституции в Новосибирской области В Новосибирской области объявили окончательные итоги голосования по изменениям в Конституцию России.