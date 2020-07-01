Энергетика

ТАССТАССПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат. Об этом заявил в среду на брифинге глава PGNiG Ежи Квечиньский. По его словам, в ближайшие дни PGNiG переведет "Газпрому" около $90 млн.
Читать в источнике
Комментировать958

Подробнее о событии

«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов

Lenta.ruвчера в 08:07

«Газпром» разрушил мифы, вернув Польше 1,5 млрд долларов

Московский Комсомолецвчера в 09:01

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАССвчера в 09:13

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Коммерсантъвчера в 13:16

Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату «Газпрома»

Интерфаксвчера в 07:37

PGNiG подтвердил перевод от «Газпром экспорта» средств по решению суда

RT на русскомвчера в 02:45

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

РИА Новости30 июня в 12:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Происшествия

В Новосибирской области больше 100 человек умерли от коронавируса

В Новосибирской области за минувшие сутки заболело коронавирусом 92 человека. Всего же зараженных в регионе 6177.
ИА 1-Line 02:27
23
Авто

Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России

Кроме базовой версии со светодиодной оптикой, «зимним пакетом», 3-зонным климат-контролем, системой доступа без ключа и другими системами безопасности и помощи водителю покупателям предложена версия Prestige за 3 миллиона 99 тысяч рублей и максимальная комплектация Premium за 3,5 млн рублей.
Evo-rus.com вчера в 01:27
68
Политика

В Чечне за поправки к конституции проголосовали 97,92% избирателей

Порядка 97,92% участников голосования по поправкам к Конституции РФ в Чеченской Республике поддержали изменения в основной закон страны.
ТАСС вчера в 23:29
4
Наука

Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых

Внутри янтаря сохранены пузырьки воздуха тех времен, а также тела насекомых, перья птиц, соцветия растений, частицы и динозавров и другое.
Evo-rus.com вчера в 10:24
8
Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com 30 июня в 09:39
39
Здоровье

Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже

Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Обозреватель Врн вчера в 14:14
12
Общество

В Казахстане из-за коронавируса с 5 июля вновь введут ограничения

Правительство Казахстана приняло решение о введении дополнительных карантинных мер с 5 июля на 14 дней в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в республике.
Известия 02:56
71
Политика

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
344
Здоровье

Названы полезные свойства крапивы

Волга-Медиа вчера в 23:17
27
Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com 30 июня в 08:29
308
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
708
Наука

Ученые выявили в генах мозга избыток особых длинных интронов

ToDay News Ufa вчера в 04:53
11
Армия и оружие

Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США

Forbes рассказал о построенном в СССР корабле Военно-мроских сил США.
Piter.tv 30 июня в 02:35
4
Общество

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
5
Общество

Минпросвещения одобрило начало учебного года в школах 1 сентября

News-24.ru вчера в 02:24
1,4K
Киберспорт

В Dota 2 появился анонимный режим

29 июня Valve выпустила патч 7.27 для Dota 2. В нем переработали режимы Captain's Mode, All Pick и Random Draft, изменили лагеря крипов, добавили новые предметы Voodoo Mask и Blitz Knuckles, а также сбалансировали артефакты.
CyberSport.ru 02:30
Политика

Дуда набрал 43% голосов в первом туре президентских выборов в Польше

Evo-rus.com 30 июня в 10:54
239
Космос

В пределах Млечного Пути может существовать не более 35 разумных миров

Evo-rus.com 01:34
1
Общество

В Саратовской области за сутки заразились SARS-CoV-2 ещё 102 человека

Саратов, 1 июля 2020, 21:04 — REGNUM В Саратовской области на 1 июля числятся носителями коронавируса 6546 человек, за сутки инфицированы ещё 102 пациента.
REGNUM вчера в 14:04
1,2K
Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости 30 июня в 11:44
5,9K
Политика

Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки вступят в силу после официального подведения итогов ЦИК.
Общественная служба новостей 02:44
Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
68
Здоровье

Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19

В ведомстве пояснили, что данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.
РБК 00:25
117
Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

ТАСС вчера в 16:15
5,5K
Происшествия

Медведь напал на рыбака на Камчатке

ТАСС вчера в 21:02
69
Общество

ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса

Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев.
РБК 01:27
11
Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
812
Экономика

Объём ипотеки в России вырос на 3% в мае

В мае 2020 года объём ипотечных кредитов вырос на 3% по отношению к аналогичному периоду 2019-го.
RT на русском вчера в 08:07
2
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия вчера в 20:35
122
Авто

Nissan представит новый кроссовер Nissan Ariya в июле

Стало известно, что автопроизводитель Nissan собирается в следующем месяце Данная новинка выделяется своей современной головной оптикой, дизайнерскими бамперами и иными чертами, которые отличают авто от ранее представленного прототипа.
32CARS.ru 29 июня в 14:47
2
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное