Энергетика
ТАССПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат. Об этом заявил в среду на брифинге глава PGNiG Ежи Квечиньский. По его словам, в ближайшие дни PGNiG переведет "Газпрому" около $90 млн.
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В Новосибирской области за минувшие сутки заболело коронавирусом 92 человека. Всего же зараженных в регионе 6177.
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Кроме базовой версии со светодиодной оптикой, «зимним пакетом», 3-зонным климат-контролем, системой доступа без ключа и другими системами безопасности и помощи водителю покупателям предложена версия Prestige за 3 миллиона 99 тысяч рублей и максимальная комплектация Premium за 3,5 млн рублей.
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В Чечне за поправки к конституции проголосовали 97,92% избирателей
Порядка 97,92% участников голосования по поправкам к Конституции РФ в Чеченской Республике поддержали изменения в основной закон страны.
ТАСС вчера в 23:29
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Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых
Внутри янтаря сохранены пузырьки воздуха тех времен, а также тела насекомых, перья птиц, соцветия растений, частицы и динозавров и другое.
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Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com 30 июня в 09:39
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Обозреватель Врн вчера в 14:14
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Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
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Названы полезные свойства крапивы
Волга-Медиа вчера в 23:17
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Наука
Ученые выявили в генах мозга избыток особых длинных интронов
ToDay News Ufa вчера в 04:53
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле Военно-мроских сил США.
Piter.tv 30 июня в 02:35
Общество
Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»
Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
Общество
Минпросвещения одобрило начало учебного года в школах 1 сентября
News-24.ru вчера в 02:24
Киберспорт
В Dota 2 появился анонимный режим
29 июня Valve выпустила патч 7.27 для Dota 2. В нем переработали режимы Captain's Mode, All Pick и Random Draft, изменили лагеря крипов, добавили новые предметы Voodoo Mask и Blitz Knuckles, а также сбалансировали артефакты.
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Evo-rus.com 30 июня в 10:54
Общество
В Саратовской области за сутки заразились SARS-CoV-2 ещё 102 человека
Саратов, 1 июля 2020, 21:04 — REGNUM В Саратовской области на 1 июля числятся носителями коронавируса 6546 человек, за сутки инфицированы ещё 102 пациента.
REGNUM вчера в 14:04
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости 30 июня в 11:44
Политика
Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки вступят в силу после официального подведения итогов ЦИК.
Общественная служба новостей 02:44
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
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Здоровье
Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19
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В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
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Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Общество
ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса
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РБК 01:27
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
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Объём ипотеки в России вырос на 3% в мае
В мае 2020 года объём ипотечных кредитов вырос на 3% по отношению к аналогичному периоду 2019-го.
RT на русском вчера в 08:07
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35
Авто
Nissan представит новый кроссовер Nissan Ariya в июле
Стало известно, что автопроизводитель Nissan собирается в следующем месяце Данная новинка выделяется своей современной головной оптикой, дизайнерскими бамперами и иными чертами, которые отличают авто от ранее представленного прототипа.
32CARS.ru 29 июня в 14:47