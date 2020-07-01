Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАССТАСС

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат. Об этом заявил в среду на брифинге глава PGNiG Ежи Квечиньский. По его словам, в ближайшие дни PGNiG переведет "Газпрому" около $90 млн.В источнике
Подробнее о событии

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Коммерсантъвчера в 13:16

«Газпром» разрушил мифы, вернув Польше 1,5 млрд долларов

Московский Комсомолецвчера в 09:01

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

РИА Новости30 июня в 12:51

«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов

Lenta.ruвчера в 08:07

Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату «Газпрома»

Интерфаксвчера в 07:37

PGNiG подтвердил перевод от «Газпром экспорта» средств по решению суда

RT на русскомвчера в 02:45

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАССвчера в 09:13
Реклама
Реклама

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известиявчера в 13:58
1,2K

На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

Генеральный директор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал о тактическом приеме использования берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и назвал возможный сценарий применения крылатой ракеты Р-360.
РБК03:02
23

Воронежских чиновников заподозрили в торговле бомбоубежищами

Подозреваемыми выступают директор воронежского филиала ФГУП «Экран» (структура Росимущества) Аркадий Гончаров, замначальника отдела мероприятий гражданской обороны регионального ГУ МЧС Алексей Антипов и начальник отдела юридического обеспечения и регистрации прав собственности теруправления Росимущества Даниил Коноплин.
De Facto02:40
Реклама
Реклама

Япония не изменила позиции по Курилам после поправки к Конституции РФ

Позиция Японии по вопросу южных Курильских островов, после проведения голосования по внесению изменений к Конституции РФ, остается прежней, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга 2 июля на пресс-конференции.
ИА Красная Весна01:15
2
Реклама

Наталья Игнашевич: мой посыл был – сломать стереотипы о жёнах футболистов

Супруга главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича Наталья Игнашевич прокомментировала скандальную реакцию, связанную со словами жены защитника «Зенита» Игоря Смольникова Екатерины.
Чемпионат03:08

Динозавры погибли после падения астероида

Исследование же ученых из Имперского колледжа Лондона, Университета Бристоля и Университетского колледжа Лондона наглядно показало, что древние пресмыкающиеся исчезли с лица Земли 66 млн лет назад из-за упавшего на планету астероида.
Evo-rus.com30 июня в 12:08
136
Реклама

Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК

Поправки в конституцию вступят в силу после того, как ЦИК подведет официальные итоги голосования, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости02:35
1
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама