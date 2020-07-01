Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
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Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат. Об этом заявил в среду на брифинге глава PGNiG Ежи Квечиньский. По его словам, в ближайшие дни PGNiG переведет "Газпрому" около $90 млн.В источнике
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