Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат. Об этом заявил в среду на брифинге глава PGNiG Ежи Квечиньский. По его словам, в ближайшие дни PGNiG переведет "Газпрому" около $90 млн.

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Экономика ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга» «Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.

Политика Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступил в законную силу, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.

Экономика Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии. 121

Шоу-бизнес Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля Церемонию закрытия фестиваля впервые доверили вести дочери покойного актера Сергея Бодрова.

Финансы Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля. 41

Гаджеты IPhone 12 может остаться без 120-герцевого экрана Глава исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг авторитетно заявил, что ни один из сетевых источников не в силах подтвердить, что линейка iPhone 12 Pro получит 120-герцевые дисплеи.

Общество Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова» Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них. 105

Здоровье Число жертв коронавируса в Оренбургской области возросло до 20 человек Летальных исходов теперь, к сожалению, 20: за прошедшие сутки скончался один житель Оренбургской области.

Авто Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4 Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander. 6

Футбол Дзюба отреагировал на оскорбления во время матча с «Тамбовом» Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на инцидент, произошедший во время 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом".

Автоспорт «Ред Булл» рассмотрит возможность протеста в адрес «Мерседеса» Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что его команда рассмотрит возможность подачи протеста на систему DAS от «Мерседеса».

Происшествия В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19 Более 140 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 56 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в четверг оперативный штаб региона. 3