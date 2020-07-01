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ФАНФАН

Польская PGNiG вернет «Газпрому» 90 млн долларов

Польская PGNiG в скором времени вернет «Газпрому» 90 миллионов долларов, поскольку российская компания выплатила слишком большую компенсацию. Об этом заявил глава PGNiG Ежи Квечиньский.В источнике
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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Коммерсантъ13:16

«Газпром» разрушил мифы, вернув Польше 1,5 млрд долларов

Московский Комсомолец09:01

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

РИА Новостивчера в 12:51

«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов

Lenta.ru08:07

Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату «Газпрома»

Интерфакс07:37

PGNiG подтвердил перевод от «Газпром экспорта» средств по решению суда

RT на русском02:45

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАСС09:13
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В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами

Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском14:32
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Ученые объяснили, как морские птицы путешествуют по воздуху и воде

Крылья морских видов отражают, как предпочитает охотиться птица: парить в воздухе и только иногда резко нырять за добычей (в таком случае крылья будут длинными) или проводить большую часть времени в воде (у таких видов крылья гораздо короче).
Naked Science10:49
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«Сочи» благодаря голу на 92-й минуте вырвал ничью в матче с «Динамо»

Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:1. У "Динамо" гол забил Николай Комличенко с пенальти на 57-й минуте, "Сочи" отыгрался благодаря пенальти, который реализовал Александр Кокорин на второй минуте компенсированного времени второго тайма.
РИА Новости15:09
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Стало известно о жизни уральского монастыря после визита Собчак

Сторонник и представитель опального схиигумена Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь «Спорительницы хлебов» Всеволод Могучев, рассказал о жизни монастыря после визита журналистки Ксении Собчак и ее съемочной группы.
Lenta.ru15:06
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AMD выпустила бета-драйвер с поддержкой аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10

Последняя функция обещает прирост производительности, так что AMD решила сильно не отставать от конкурента и представила бета-драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 (версия 20.10.17.04), который тоже поддерживает аппаратное ускорение планировщика GPU в Windows 10.
3DNews17:04
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Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия11:38
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