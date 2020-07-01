Ученые объяснили, как морские птицы путешествуют по воздуху и воде

Крылья морских видов отражают, как предпочитает охотиться птица: парить в воздухе и только иногда резко нырять за добычей (в таком случае крылья будут длинными) или проводить большую часть времени в воде (у таких видов крылья гораздо короче).