Польская PGNiG вернет «Газпрому» 90 млн долларов
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Польская PGNiG в скором времени вернет «Газпрому» 90 миллионов долларов, поскольку российская компания выплатила слишком большую компенсацию. Об этом заявил глава PGNiG Ежи Квечиньский.В источнике
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