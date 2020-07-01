Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВПольская PGNiG вернет «Газпрому» 90 млн долларов

Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" 90 млн долларов в счет недоплаты за газ. Как заявил глава энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский, сумма будет переведена российской стороне в ближайшее время.
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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

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