Энергетика
RT на русскомПольская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление PGNiG. Уточняется, что данная сумма была лишней при перечислении денег в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ.
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Происшествия
Опубликована информация об имуществе Фургала
Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб.
Газета.Ru 08:28
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Общество
Сергей Собянин: Пандемия коронавируса продолжает отступать
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что в городе не произошло новых вспышек заболеваемости коронавирусом после нескольких этапов снятия ограничений.
Вечерняя Москва 05:50
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 07 июля в 13:45
Происшествия
В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
РИА Новости вчера в 09:58
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью европейскими и четырьмя азиатскими странами.
Известия 08:05
Общество
Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене
По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru 07 июля в 17:26
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году
Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40
Общество
В Калининградской области разрешили свадьбы численностью до 30 человек
Новый Калининград.Ru 09:16
Происшествия
Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге
Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
Происшествия
Верзилова отправили на психиатрическую экспертизу
Издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова везут из СКР на психиатрическую экспертизу.
Коммерсантъ 08:56
Гаджеты
GeForce RTX 3060 и RTX 3050 уже на подходе
iXBT.com 06:30
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Киев потерял Крым, потому что вел себя с жителями полуострова непорядочно, заявила экс-депутат Рады Анна Герман.
Газета.Ru 07:04
Религия
В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим
Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Происшествия
В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток
Десять лет в исправительной колонии строгого режима проведет петербургский врач-анестезиолог, который насиловал пациенток, находящихся под наркозом.
Российская газета 07:35
Гаджеты
Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством
Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews.
Газета.Ru 07:43
Культура
Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали бисексуальной афроамериканке
Авторы сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Lenta.ru 06:09
Футбол
Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния
CT news 07 июля в 05:42
Авто
Toyota представила новый кроссовер Corolla Cross
Toyota Corolla Cross построена на той же модульной платформе TNGA, которая ранее легла в основу «обычной» Corolla, кроссоверов C-HR и RAV4, а также множества других моделей Toyota.
Автоновости дня 03:16
Политика
В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму
Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.
РБК 08:28
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
Кино
Amazon показал трейлер второго сезона «Пацанов»
Второй сезон сериала Пацаны стартует уже в начале сентября.
iReactor вчера в 15:38
Культура
Netflix досрочно прекратил сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»
Netflix неожиданно объявил о закрытии подросткового хоррора "Леденящие душу приключения Сабрины" после четвертого сезона.
Ревизор.ру 07:00
Экономика
Состояние главы Amazon Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого человека в мире, главы Amazon Джеффа Безоса, превысило $180 млрд.
Газета.Ru 02:24
Политика
Источник в ЛДПР: Жириновского заранее ознакомили с делом Фургала
Читайте такжеВ Хабаровском крае по подозрению в организации убийств задержан губернатор Сергей Фургал Собеседник издания сообщил, что Жириновскому показывали некоторые материалы дела, чтобы убедить его в неполитическом характере преследования губернатора.
Общественное телевидение России 07:48
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Автоспорт
Испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault
В составе Renault испанский пилот становился чемпионом «Формулы-1» в 2005 и 2006 годах.
Говорит Москва вчера в 07:17