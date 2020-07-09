Энергетика

RT на русскомRT на русскомПольская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление PGNiG. Уточняется, что данная сумма была лишней при перечислении денег в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ.
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Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Газета.Ru03:17

Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн

RT на русском02:51

Польская PGNiG вернула Газпрому 90 млн долларов

Взгляд.рувчера в 15:50

Польша вернула «Газпрому» лишние $90 млн

РБКвчера в 15:55

Польша вернула «Газпрому» лишние $90 млн

Коммерсантъвчера в 16:01

Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн в рамках взаиморасчетов по переплате за газ

ТАССвчера в 15:19

Польская компания вернула «Газпрому» 90 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 15:14
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
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Общество

Сергей Собянин: Пандемия коронавируса продолжает отступать

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что в городе не произошло новых вспышек заболеваемости коронавирусом после нескольких этапов снятия ограничений.
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Происшествия

Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула

Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 07 июля в 13:45
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Происшествия

В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым

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РИА Новости вчера в 09:58
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Общество

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран

Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью европейскими и четырьмя азиатскими странами.
Известия 08:05
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Общество

Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене

По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru 07 июля в 17:26
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Общество

Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40
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Общество

В Калининградской области разрешили свадьбы численностью до 30 человек

Новый Калининград.Ru 09:16
Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолет с бортовым номером США

Газета.Ru 08:36
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Происшествия

Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге

Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
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Происшествия

Верзилова отправили на психиатрическую экспертизу

Издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова везут из СКР на психиатрическую экспертизу.
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Гаджеты

GeForce RTX 3060 и RTX 3050 уже на подходе

iXBT.com 06:30
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Политика

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Киев потерял Крым, потому что вел себя с жителями полуострова непорядочно, заявила экс-депутат Рады Анна Герман.
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Религия

В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим

Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
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Происшествия

В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток

Десять лет в исправительной колонии строгого режима проведет петербургский врач-анестезиолог, который насиловал пациенток, находящихся под наркозом.
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Гаджеты

Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством

Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews.
Газета.Ru 07:43
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Культура

Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали бисексуальной афроамериканке

Авторы сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Lenta.ru 06:09
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Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния

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Авто

Toyota представила новый кроссовер Corolla Cross

Toyota Corolla Cross построена на той же модульной платформе TNGA, которая ранее легла в основу «обычной» Corolla, кроссоверов C-HR и RAV4, а также множества других моделей Toyota.
Автоновости дня 03:16
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Политика

В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму

Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.
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Шоу-бизнес

Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
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Кино

Amazon показал трейлер второго сезона «Пацанов»

Второй сезон сериала Пацаны стартует уже в начале сентября.
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Культура

Netflix досрочно прекратил сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»

Netflix неожиданно объявил о закрытии подросткового хоррора "Леденящие душу приключения Сабрины" после четвертого сезона.
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Экономика

Состояние главы Amazon Безоса превысило рекордные $180 млрд

Состояние самого богатого человека в мире, главы Amazon Джеффа Безоса, превысило $180 млрд.
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Источник в ЛДПР: Жириновского заранее ознакомили с делом Фургала

Читайте такжеВ Хабаровском крае по подозрению в организации убийств задержан губернатор Сергей Фургал Собеседник издания сообщил, что Жириновскому показывали некоторые материалы дела, чтобы убедить его в неполитическом характере преследования губернатора.
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
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Автоспорт

Испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault

В составе Renault испанский пилот становился чемпионом «Формулы-1» в 2005 и 2006 годах.
Говорит Москва вчера в 07:17
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