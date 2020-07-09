Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление PGNiG. Уточняется, что данная сумма была лишней при перечислении денег в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ.

Происшествия Опубликована информация об имуществе Фургала Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб. 4

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 1

Общество Сергей Собянин: Пандемия коронавируса продолжает отступать Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что в городе не произошло новых вспышек заболеваемости коронавирусом после нескольких этапов снятия ограничений. 5

Происшествия В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. 5

Общество Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии. 544

Происшествия Верзилова отправили на психиатрическую экспертизу Издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова везут из СКР на психиатрическую экспертизу. 2

Общество Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности. 3,1K

Гаджеты Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews. 71

Авто Toyota представила новый кроссовер Corolla Cross Toyota Corolla Cross построена на той же модульной платформе TNGA, которая ранее легла в основу «обычной» Corolla, кроссоверов C-HR и RAV4, а также множества других моделей Toyota. 25

Политика В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года. 22