Энергетика

RT на русскомRT на русскомПольская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление PGNiG. Уточняется, что данная сумма была лишней при перечислении денег в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ.
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Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Газета.Ru03:17

Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн

RT на русском02:51

Польская PGNiG вернула Газпрому 90 млн долларов

Взгляд.рувчера в 15:50

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РБКвчера в 15:55

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Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн в рамках взаиморасчетов по переплате за газ

ТАССвчера в 15:19

Польская компания вернула «Газпрому» 90 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 15:14
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Два человека погибли в ДТП на трассе в Самарской области

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