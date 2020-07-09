Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление PGNiG. Уточняется, что данная сумма была лишней при перечислении денег в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ.

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Политика Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой. 428

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Происшествия Сын депутата-чемпионки изрубил людей мачете В Тюмени состоялось первое судебное заседание по делу о нападении на двух человек 24-летнего сына двукратной чемпионки мира по бодибилдингу и депутата местной городской думы Натальи Проскуряковой. 4

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