Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление PGNiG. Уточняется, что данная сумма была лишней при перечислении денег в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ.

Политика В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.

Общество Путин поручил продлить доплаты медработникам "Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне.

Общество Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству. 862

Авто У Red Bull Racing проблемы с аэродинамикой В Red Bull Racing выяснили, с чем было связано столь заметное отставание, и полагают, что проблему можно решить, но на это уйдёт какое-то время.

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Общество Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека. 1,3K

Общество PayPal прекращает внутренние переводы в России Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России. 210

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Общество Мишустин заявил о невозможности для России быть ведомой в IT-индустрии Россия не может быть в числе ведомых стран в сфере цифровой трансформации и обязана становиться лидером отрасли, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии в Иннополисе. 2

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