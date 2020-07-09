Энергетика
RT на русскомПольская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление PGNiG. Уточняется, что данная сумма была лишней при перечислении денег в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ.
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Происшествия
Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела
RT на русском вчера в 19:11
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Общество
СК проводит обыски у членов «Открытой России»
Следственный комитет ведет обыски у членов организации "Открытая Россия" и у муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой.
ТАСС 01:42
Общество
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» затопили в Тихом океане
Грузовой корабль «Прогресс МС-13», отстыковавшийся от МКС 8 июля, затопили в Тихом океане, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 21:17
Общество
В Красноярском крае продлили режим ограничений
Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me вчера в 04:47
Происшествия
Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней
По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс 00:59
Политика
В Госдуму внесли проект обращения к Турции из-за собора Святой Софии
Комитет Госдумы по международным делам подготовил проект обращения к Великому национальному собранию (парламенту) Турции из-за смены статуса собора и музея Святой Софии в Стамбуле.
РБК 06 июля в 16:32
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет вчера в 06:03
Происшествия
Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Рузе рассказали об эвакуации
Житель Рузы Илья рассказал, что из-за прорыва дамбы в Рузе его дом смыло.
RT на русском 02:58
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:47
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 07 июля в 06:54
Общество
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым заявил о «подковёрной игре» в деле
Life.ru вчера в 21:05
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
Политика
Мишустин совершит первую рабочую поездку с марта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду совершит первую с момента введения карантинных мер из-за коронавируса рабочую поездку, он посетит Татарстан.
Интерфакс вчера в 17:29
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Компания "АвтоВАЗ" готовит сервисную кампанию, в ходе которой будет устранена давно известная неисправность 16-клапанных двигателей.
Новые автомобили 00:53
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст, который ранее объявил о решении баллотироваться на пост президента США в 2020 году, собирается участвовать в выборах в качестве независимого кандидата.
Известия вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Происшествия
Следствие будет просить об аресте Фургала
Следствие намерено ходатайствовать об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском 02:34
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru вчера в 09:49
Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru вчера в 04:42
Культура
Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса
Организатор мероприятия – знаменитый российский продюсер Игорь Крутой отменил проведение шоу из-за угрозы распространения коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 01:45
Кино
Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Милой Йовович
В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Мила Йовович.
Культуромания вчера в 13:27
Общество
Андрея Травникова стали чаще упоминать в соцсетях
Андрей Травников поднялся в рейтинге на 17 позиций (до 38 места).
Infopro54 02:59
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38