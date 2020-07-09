Энергетика

RT на русскомRT на русскомПольская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление PGNiG. Уточняется, что данная сумма была лишней при перечислении денег в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ.
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Польша вернула «Газпрому» лишние $90 млн

РБКвчера в 15:55

Польская PGNiG вернула «Газпрому» «лишние» $90 млн

Известиявчера в 18:34

Польша вернула «Газпрому» лишние $90 млн

Коммерсантъвчера в 16:01

Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн

RT на русском02:51

Польская PGNiG вернула Газпрому 90 млн долларов

Взгляд.рувчера в 15:50

Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн в рамках взаиморасчетов по переплате за газ

ТАССвчера в 15:19

Польская компания вернула «Газпрому» 90 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 15:14
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RT на русском вчера в 19:11
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Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
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Общество

СК проводит обыски у членов «Открытой России»

Следственный комитет ведет обыски у членов организации "Открытая Россия" и у муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой.
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Общество

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» затопили в Тихом океане

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МИР 24 вчера в 21:17
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Общество

В Красноярском крае продлили режим ограничений

Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
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Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me вчера в 04:47
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Происшествия

Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней

По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс 00:59
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Политика

В Госдуму внесли проект обращения к Турции из-за собора Святой Софии

Комитет Госдумы по международным делам подготовил проект обращения к Великому национальному собранию (парламенту) Турции из-за смены статуса собора и музея Святой Софии в Стамбуле.
РБК 06 июля в 16:32
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Политика

Медведев назван вероятным преемником Путина

Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет вчера в 06:03
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Происшествия

Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Рузе рассказали об эвакуации

Житель Рузы Илья рассказал, что из-за прорыва дамбы в Рузе его дом смыло.
RT на русском 02:58
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Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Коммерсантъ 00:58
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Политика

Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 07 июля в 06:54
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Общество

Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым заявил о «подковёрной игре» в деле

Life.ru вчера в 21:05
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Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
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Политика

Мишустин совершит первую рабочую поездку с марта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду совершит первую с момента введения карантинных мер из-за коронавируса рабочую поездку, он посетит Татарстан.
Интерфакс вчера в 17:29
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Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Компания "АвтоВАЗ" готовит сервисную кампанию, в ходе которой будет устранена давно известная неисправность 16-клапанных двигателей.
Новые автомобили 00:53
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Политика

Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст, который ранее объявил о решении баллотироваться на пост президента США в 2020 году, собирается участвовать в выборах в качестве независимого кандидата.
Известия вчера в 07:01
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Шоу-бизнес

Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
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Политика

Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченца в Австрии

ТАСС вчера в 21:16
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Происшествия

Следствие будет просить об аресте Фургала

Следствие намерено ходатайствовать об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском 02:34
Общество

В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма

Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru вчера в 09:49
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Политика

Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru вчера в 04:42
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Культура

Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса

Организатор мероприятия – знаменитый российский продюсер Игорь Крутой отменил проведение шоу из-за угрозы распространения коронавируса.
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Кино

Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Милой Йовович

В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Мила Йовович.
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Общество

Андрея Травникова стали чаще упоминать в соцсетях

Андрей Травников поднялся в рейтинге на 17 позиций (до 38 места).
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Футбол

Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины по футболу

REGNUM 02:11
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
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