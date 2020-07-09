Энергетика

RT на русскомRT на русскомПольская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление PGNiG. Уточняется, что данная сумма была лишней при перечислении денег в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ.
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Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Газета.Ru03:17

Польская PGNiG вернула Газпрому 90 млн долларов

Взгляд.рувчера в 15:50

Польша вернула «Газпрому» лишние $90 млн

Коммерсантъвчера в 16:01

Польша вернула «Газпрому» лишние $90 млн

РБКвчера в 15:55

Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн

RT на русском02:51

Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн в рамках взаиморасчетов по переплате за газ

ТАССвчера в 15:19

Польская компания вернула «Газпрому» 90 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 15:14
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Общество

В результате протестов в Белграде пострадали 60 человек

По меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате столкновений.
Газета.Ru вчера в 11:30
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Общество

За сутки в России выявлено 6509 заболевших коронавирусом в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 6509 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений 1778 (27,3%).
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Общество

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Газета.Ru 03:39
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Экономика

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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
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Футбол

Гол Суареса принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в Примере

Каталонское дерби, прошедшее на поле "Барселоны", завершилось со счетом 1:0. Гол на 56-й минуте забил Луис Суарес.
РИА Новости вчера в 18:07
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Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым заявил о «подковёрной игре» в деле

Life.ru вчера в 21:05
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 07 июля в 08:00
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Армия и оружие

Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе

Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
РИА Новости вчера в 00:46
Здоровье

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АиФ Пермь 03:01
Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

Planet Today вчера в 07:35
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Политика

Медведев назван вероятным преемником Путина

Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
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Россиянин найден мертвым в Паттайе

Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.
Газета.Ru 03:41
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Студия Universal перенесла новую часть «Хэллоуина» на 2021 год

В написании сценария к фильму о загадочном маньяке с протезом в виде крюка участвовал Джордан Пил — режиссер знаменитых хорроров "Прочь" и "Мы".
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Общество

В Group-IB отметили рост числа мошеннических переводов по картам

Число случаев мошенничества при переводе с банковской карты во время пандемии коронавируса выросло в РФ более чем в 6 раз, говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
РИА Новости 02:55
Общество

Источник рассказал, в чем обвиняют Фургала

Главу Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в заказе убийства конкурента, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 03:48
Происшествия

Экс-замглавы Барнаула приговорен к 5 годам колонии за взятки

Газета.Ru 01:57
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Общество

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
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Происшествия

Более 79% заболевших коронавирусом выздоровели на Кубани

За последние сутки в крае зафиксировали 60 новых случаев. Пациентам от года и десяти месяцев до 97 лет.
Краснодарские известия 06 июля в 04:03
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Общество

В Ростовской области выявили еще 91 случай коронавируса

В Ростовской области зараженных добавилось на 91 и составило на сегодняшний день 10 441.
Вперёд (г. Батайск) 03:40
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«Миннесота» намерена подписать контракт с Капризовым и «сжечь» первый год соглашения

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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Автоспорт

Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Газета.Ru 03:47
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Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
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Футбол

«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью со столичным «Локомотивом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Общество

В РФ изобрели два новых патрона повышенного могущества для пистолетов

В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех»), готовят к серийному производству 9-мм патрон с пулей повышенной пробиваемости и 9-мм патрон с уменьшенной скоростью пули.
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