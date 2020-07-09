Энергетика

RT на русскомRT на русскомПольская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление PGNiG. Уточняется, что данная сумма была лишней при перечислении денег в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ.
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Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Газета.Ru03:17

Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн

RT на русском02:51

Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн в рамках взаиморасчетов по переплате за газ

ТАССвчера в 15:19

Польша вернула «Газпрому» лишние $90 млн

РБКвчера в 15:55

Польская PGNiG вернула Газпрому 90 млн долларов

Взгляд.рувчера в 15:50

Польша вернула «Газпрому» лишние $90 млн

Коммерсантъвчера в 16:01

Польская компания вернула «Газпрому» 90 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 15:14
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
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Армия и оружие

Турция испытала С-400 против самолётов F-16

Evo-rus.com 02:48
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Общество

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
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Происшествия

В Петербурге задержали мужчину за оправдание терроризма

В центре Санкт-Петербурга задержали мужчину за оправдание терроризма, произошедшего в октябре 2018 года в Архангельской области.
Газета.Ru вчера в 16:42
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Наука

Организм может до выработки антител уничтожить коронавирус COVID-19

В ходе проведенного эксперимента выяснилось, что у 30% пациентов, у которых болезнь протекала бессимптомно, и у всех лиц с выраженными симптомами присутствовал T-клеточный ответ.
Evo-rus.com вчера в 13:02
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Происшествия

Фургал находился на учёте в МВД за связи с ОПГ — Хинштейн

Москва, 9 июля 2020, 11:26 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находился на учёте МВД РФ с 1990-х годов.
REGNUM 04:26
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 07 июля в 02:33
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Общество

Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве.
ТАСС 04:10
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
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Политика

Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии

Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
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Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

RT на русском вчера в 15:49
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Футбол

Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины по футболу

REGNUM 02:11
Происшествия

В Волгоградской области ликвидировали почти все природные пожары

Ландшафтные пожары в нескольких районах Волгоградской области ликвидированы, сотрудники МЧС продолжают проливку очагов возгорания в последнем из трех пострадавших муниципалитетов - Калачевском, сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.
ТАСС 03:48
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Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Михаилов обратился в комитет по этике РФС с просьбой дать оценку словам гендиректора «Зенита» Александра Медведева о поведении игрока петербургской команды Артема Дзюбы.
Rambler News Service вчера в 07:15
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Происшествия

Представитель хабаровского губернатора назвала его задержание абсурдом

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали настолько быстро, что он даже не успел назначить исполняющего обязанности главы региона.
РБК 02:23
Общество

В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма

В Ассоциации туроператоров России считают, что международное транспортное сообщение с популярными мировыми курортами будет открыто для граждан не раньше сентября.
Городовой вчера в 12:19
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
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Политика

Дмитрий Козак: переговоры с Украиной напоминают театр абсурда

Бесполезные, безрезультативные длительные переговоры только увеличивают пропасть между жителями Донбасса и властями Украины.
ТАСС 02:00
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Общество

ФСБ признала секретными данные в деле Ивана Сафронова

Напомним, что советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов арестован на два месяца.
Новые Известия 01:08
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Здоровье

1 сентября без линейки? Роспотребнадзор установил требования к работе школ, детсадов и лагерей

Если эпидемиологическая ситуация позволит, то летние лагеря возобновят свою работу по следующему графику: • загородные оздоровительные лагеря - 15 июля 2020 года, • лагеря дневного пребывания детей на базе школ (список школ уточняется) – 1 августа 2020 года, • лагеря палаточного типа – после полного снятия режима повышенной готовности на территории МО.
Kolomna-spravka.ru вчера в 06:16
Политика

«Коммерсантъ»: компромат на Сафронова собирала СВР

Как пишет «Коммерсантъ», Служба внешней разведки контролировала переписку репортера, которую тот вел, используя домашний компьютер.
BFM.ru 04:10
Политика

Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:47
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Экономика

Онлайн-кинотеатры хотят налогового маневра, как в IT-бизнесе

Онлайн-кинотеатры хотят налогового маневра, как в IT-бизнесе Онлайн-кинотеатры просят распространить на них налоговые льготы по примеру IT-компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Происшествия

Буря в Ивановской области оставила без света более 11 тысяч человек

Без света вынуждены были сидеть ивановцы в Минеево, Авдотьино и Пустошь-Бор, где проживает свыше одиннадцати тысяч человек.
Московский Комсомолец Иваново 00:35
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Политика

Глава МО Сербии назвал беспорядки попыткой начать гражданскую войну

Беспорядки в Сербии являются попыткой начать гражданскую войну и захватить власть, заявил министр обороны страны Александр Вулин.
RT на русском 04:23
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Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
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Футбол

В «Уфе» поддержали решение Газизова перейти в «Спартак»

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов высказался о решении генерального директора клуба Шамиля Газизова перейти в московский "Спартак" на аналогичную должность.
Газета.Ru 03:41
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
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