Энергетика
RT на русскомПольская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление PGNiG. Уточняется, что данная сумма была лишней при перечислении денег в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ.
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Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против самолётов F-16
Evo-rus.com 02:48
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину за оправдание терроризма
В центре Санкт-Петербурга задержали мужчину за оправдание терроризма, произошедшего в октябре 2018 года в Архангельской области.
Газета.Ru вчера в 16:42
Наука
Организм может до выработки антител уничтожить коронавирус COVID-19
В ходе проведенного эксперимента выяснилось, что у 30% пациентов, у которых болезнь протекала бессимптомно, и у всех лиц с выраженными симптомами присутствовал T-клеточный ответ.
Evo-rus.com вчера в 13:02
Происшествия
Фургал находился на учёте в МВД за связи с ОПГ — Хинштейн
Москва, 9 июля 2020, 11:26 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находился на учёте МВД РФ с 1990-х годов.
REGNUM 04:26
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 07 июля в 02:33
Общество
Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве
Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве.
ТАСС 04:10
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
Политика
Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»
Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
Армия и оружие
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
RT на русском вчера в 15:49
Происшествия
В Волгоградской области ликвидировали почти все природные пожары
Ландшафтные пожары в нескольких районах Волгоградской области ликвидированы, сотрудники МЧС продолжают проливку очагов возгорания в последнем из трех пострадавших муниципалитетов - Калачевском, сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.
ТАСС 03:48
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Михаилов обратился в комитет по этике РФС с просьбой дать оценку словам гендиректора «Зенита» Александра Медведева о поведении игрока петербургской команды Артема Дзюбы.
Rambler News Service вчера в 07:15
Происшествия
Представитель хабаровского губернатора назвала его задержание абсурдом
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали настолько быстро, что он даже не успел назначить исполняющего обязанности главы региона.
РБК 02:23
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
В Ассоциации туроператоров России считают, что международное транспортное сообщение с популярными мировыми курортами будет открыто для граждан не раньше сентября.
Городовой вчера в 12:19
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Политика
Дмитрий Козак: переговоры с Украиной напоминают театр абсурда
Бесполезные, безрезультативные длительные переговоры только увеличивают пропасть между жителями Донбасса и властями Украины.
ТАСС 02:00
Общество
ФСБ признала секретными данные в деле Ивана Сафронова
Напомним, что советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов арестован на два месяца.
Новые Известия 01:08
Здоровье
1 сентября без линейки? Роспотребнадзор установил требования к работе школ, детсадов и лагерей
Если эпидемиологическая ситуация позволит, то летние лагеря возобновят свою работу по следующему графику: • загородные оздоровительные лагеря - 15 июля 2020 года, • лагеря дневного пребывания детей на базе школ (список школ уточняется) – 1 августа 2020 года, • лагеря палаточного типа – после полного снятия режима повышенной готовности на территории МО.
Kolomna-spravka.ru вчера в 06:16
Политика
«Коммерсантъ»: компромат на Сафронова собирала СВР
Как пишет «Коммерсантъ», Служба внешней разведки контролировала переписку репортера, которую тот вел, используя домашний компьютер.
BFM.ru 04:10
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:47
Экономика
Онлайн-кинотеатры хотят налогового маневра, как в IT-бизнесе
Онлайн-кинотеатры хотят налогового маневра, как в IT-бизнесе Онлайн-кинотеатры просят распространить на них налоговые льготы по примеру IT-компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Происшествия
Буря в Ивановской области оставила без света более 11 тысяч человек
Без света вынуждены были сидеть ивановцы в Минеево, Авдотьино и Пустошь-Бор, где проживает свыше одиннадцати тысяч человек.
Московский Комсомолец Иваново 00:35
Политика
Глава МО Сербии назвал беспорядки попыткой начать гражданскую войну
Беспорядки в Сербии являются попыткой начать гражданскую войну и захватить власть, заявил министр обороны страны Александр Вулин.
RT на русском 04:23
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
Футбол
В «Уфе» поддержали решение Газизова перейти в «Спартак»
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов высказался о решении генерального директора клуба Шамиля Газизова перейти в московский "Спартак" на аналогичную должность.
Газета.Ru 03:41
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36