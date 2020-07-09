Энергетика
RT на русскомПольская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление PGNiG. Уточняется, что данная сумма была лишней при перечислении денег в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ.
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Политика
Володин назвал недопустимым шантаж ЛДПР из-за дела Фургала
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал не политизировать дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации покушений и убийств ряда предпринимателей.
ФАН 06:19
Общество
В редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа
В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции.
RT на русском 05:48
Происшествия
Звезда сериала «Хор» пропала без вести, ее сына нашли в лодке
Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести во время купания в озере. Предположительно, она могла утонуть.
Газета.Ru 05:47
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
Происшествия
Губернатора Фургала подозревают в заказе убийства конкурента
Хабаровск, 9 июля 2020, 11:12 — REGNUM Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного 9 июля у своего дома и этапированного в Москву для следственных действий и предъявления обвинения, подозревают в заказе убийства конкурента.
REGNUM 04:12
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Происшествия
Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции
СК РФ по Приморью возбудил уголовное дело против директора Приморского океанариума Сергея Логинова.
Вести.Ru 06:00
Космос
Второй фильтр установлен на МКС для очистки воздуха от примесей бензола
Второй угольный фильтр для очистки воздуха от бензола смонтирован в американском модуле Международной космической станции (МКС), 9 июля сообщается на сайте NASA.
ИА Красная Весна 01:45
Происшествия
Около 200 литров отработанного мазута попало в реку Сайма в Сургуте
Отработанный мазут на площади до 250 кв. метров обнаружен в реке Сайма на территории Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ), всего в водоем попали около 200 литров мазута.
ТАСС 04:37
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека
За сутки КОВИД-19 подтвердился еще у 91 жителя Ростовской области.
Evo-rus.com 07 июля в 02:39
Экономика
Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза
Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 01:58
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Общество
ФСБ могло получить информацию о Сафронове от СВР
В Чехии информацию о деле господина Сафронова пока не комментировали.
Коммерсантъ 06:06
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
На совещании оперативного штаба 6 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила подходы по оценке эпидемической ситуации в иностранных государствах для решения вопроса о возобновлении авиасообщения — на основе таких критериев, как темпы прироста заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней и коэффициент распространенности инфекции.
РБК 05:49
Политика
В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
Политика
В Кремле пообещали доложить Путину о настроениях в СМИ из-за Сафронова
Президенту России Владимиру Путину сообщат о настроениях в СМИ в связи с арестом по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста Ивана Сафронова.
РБК 06:23
Происшествия
Полиция проверит информацию о похищении мужчины в центре Екатеринбурга
Сотрудники полиции проверяют сообщение о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
РИА Новости 04:20
Кино
Студия Universal перенесла новую часть «Хэллоуина» на 2021 год
В написании сценария к фильму о загадочном маньяке с протезом в виде крюка участвовал Джордан Пил — режиссер знаменитых хорроров «Прочь» и «Мы».
Слово и Дело 02:16
Культура
Netflix внезапно закрыл сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»
По какой причине сервис принял столь отвратительное решение, пока не уточнено.
Российская газета 04:14
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Общество
Полицейским в Москве и Петербурге увеличили зарплату
Министерству внутренних дел выделено более 1,3 миллиарда рублей на повышение с 1 июля денежного довольствия сотрудников строевых подразделений ППС, ДПС, подразделений охраны и конвоирования подозреваемых, транспортной полиции, полков полиции в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Российская газета 05:51
Наука
Учеными оценено влияние технологии 5G на здоровье человека
Американские ученые оценили влияние беспроводной технологии пятого поколения (5G) на здоровье человека.
МедиаПоток 05:44
Здоровье
Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России пока нет случаев, когда у переболевшего коронавирусом человека был отрицательный тест на антитела.
Комсомольская правда вчера в 14:11
Политика
Медведев рассказал о главных качествах для поста президента
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по просьбе журналистов рассказал о главных качествах, которые необходимы для работы на посту президента.
Российская газета 04:18
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего РФ в 2017 году.
Интерфакс 06:15
Кино
Крис Хемсворт в новом биографическом фильме сыграет Халка Хогана
Надо будет очень серьезно изучить все, связанное с борьбой, но главное, что греет мою душу - возможность увидеть себя с культовыми усами, как у Хогана.
Live24 07 июля в 03:49
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22