Энергетика

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Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула «Газпром-экспорту» $90 млн, которые были заплачены сверх суммы, присужденной польской стороне Стокгольмским арбитражем. Об этом говорится в заявлении PGNiG от 8 июля.
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Польская PGNiG вернула «Газпрому» «лишние» $90 млн

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Польская компания вернула «Газпрому» часть полученной компенсации

Life.ruвчера в 16:47

Польская компания вернула «Газпрому» 90 миллионов долларов

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Польская PGNiG вернула Газпрому 90 млн долларов

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Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн в рамках взаиморасчетов по переплате за газ

ТАССвчера в 15:19

Польша вернула «Газпрому» лишние $90 млн

Коммерсантъвчера в 16:01
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Политика

Выборы главы Хабаровского края могут пройти осенью 2021 года

Если задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет отстранен, то выборы главы региона пройдут осенью 2021 года, рассказал 9 июля зампред региональной избирательной комиссии Василий Агуленко.
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
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Росздравнадзор завершил проверку аппаратов ИВЛ «Авента-М»

«В настоящее время АО «Уральский приборостроительный завод» проводит корректирующие мероприятия, в том числе, включающие отзыв и перепроверку аппаратов «Авента-М», находящихся в обращении», — говорится в сообщении на сайте Росздравнадзоре.
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В ОП предложили запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах

Член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкогольных напитков на железнодорожном транспорте.
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Общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
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На Украине рассказали о ситуации с лесными пожарами в Луганской области

RT на русском 02:05
Общество

Медали за любовь и верность вручили супружеским парам в Ленобласти

В Ленобласти поздравили супружеские пары, прожившие вместе более 25 лет. Им вручили медали в День семьи, любви и верности.
Общая газета Ленинградской области вчера в 10:02
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
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Шоу-бизнес

«День семьи и верности»: Карпович заставила Прилучного надеть кольцо

Поклонники в шоке: у Павла Прилучного на безымянном пальце правой руки появилось кольцо, похожее на обручальное.
7Дней.ру вчера в 14:00
Общество

В Красноярском крае продлили режим ограничений

Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
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Шоу-бизнес

Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики

Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики Напомним, что в середине апреля группа MBAND объявила о распаде после шести лет существования.
Вокруг ТВ 07 июля в 10:05
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Политика

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
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Общество

Во время протестов в Белграде пострадали около 20 полицейских

BFM.ru 02:21
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
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Армия и оружие

Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", — говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:36
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Общество

Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым заявил о «подковёрной игре» в деле

Life.ru вчера в 21:05
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Футбол

Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости вчера в 15:55
Общество

У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски

BFM.ru 00:21
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Гаджеты

В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung

Стало известно, что злоумышленники приобретают телефоны в лизинг, после чего перепродают их пользователям, которые спустя время обнаруживают, что устройство заблокировано по причине отсутствия платежей.
Evo-rus.com вчера в 08:05
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Политика

Медведев назван вероятным преемником Путина

Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет вчера в 06:03
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
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Общество

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии

Коммерсантъ вчера в 21:59
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Политика

Козак заявил об увеличивающейся пропасти между Донбассом и Украиной

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что безрезультативные переговоры увеличивают пропасть между Донбассом и Украиной.
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
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Общество

Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию

Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс".
BFM.ru 01:38
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля.
RT на русском вчера в 01:40
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Футбол

Валерий Карпин: «Ростову» не хватило сил

Bookmaker-ratings.ru 00:40
Гаджеты

Компания Google назвала дату запуска стабильной версии Android 11

Операционную систему Android 11 компания Google выпустила в бета-версии еще в июне.
Goroday.ru вчера в 22:57
Футбол

Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на «Газпром Арене» с поздравительной речью в адрес футбольного клуба «Зенит», который выиграл чемпионат России.
Daily Storm вчера в 14:46
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