Энергетика

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Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула «Газпром-экспорту» $90 млн, которые были заплачены сверх суммы, присужденной польской стороне, Стокгольмским арбитражем. Об этом говорится в заявлении PGNiG от 8 июля.
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Польская PGNiG вернула Газпрому 90 млн долларов

Взгляд.ру15:50

Польская госкомпания вернет «Газпрому» 90 млн долларов из-за недоплат за газ

Piter.tv05 июля в 05:04

Польская компания вернула «Газпрому» 90 миллионов долларов

РИА Новости15:14

«Газпром» намерен вернуть $ 1,5 млрд, которые перевел польской стороне по решению суда

Невские Новости06 июля в 03:16

А судьи кто?

OilCapital.ru06 июля в 03:11

Польская PGNiG вернёт «Газпрому» $90 млн из $1,5 млрд, выплаченных по суду

REGNUM05 июля в 06:56

Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн в рамках взаиморасчетов по переплате за газ

ТАСС15:19
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 18:48, Ашберн
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Мишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии

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Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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Происшествия

Подозреваемую не узнали, потерпевшие не пришли. Стартовал процесс против аспиранта МГУ Азата Мифтахова по делу о разбитом окне «Единой России»

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В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах

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Адвокат Ефремова частично признал вину актера

Эльман Пашаев намекнул на наличие доказательств того, что за рулем джипа мог находиться не его подзащитный Представитель Михаила Ефремова в суде частично признал, что артист находился за рулем джипа в момент нашумевшего ДТП в центре Москвы.
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Samsung может лишить смартфоны комплектного зарядного устройства

Samsung может убрать зарядные устройства из комплектации мобильных телефонов, причем такая возможность обсуждается на данном этапе.
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Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»

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Власти ответили на данные о резком падении доходов россиян

Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:03
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Экономика

Мосбиржа запустит торги акциями Apple, Facebook и Microsoft в августе

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже начнутся 17 августа 2020 года, рассказал журналистам глава управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций Владимир Овчаров.
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Происшествия

В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом

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Происшествия

В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
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Общество

В МВД назвали причину задержания журналистов на одиночных пикетах

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Футбол

Джикия: футболистов «Спартака» не устроила ничья с «Локомотивом»

Ничейный результат в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Локомотивом" не устроил футболистов "Спартака".
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«Беременная» Анна Хилькевич пошла гулять с подружками без штанов

Российская актриса кино и телевидения Анна Хилькевич опубликовала на своей странице в Instagram фото вместе с подругами, на котором она пошла прогуляться якобы без штанов и беременная.
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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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Посол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами

Сообщения о сговоре России с талибами являются откровенной ложью, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.
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Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»

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Тренер ЦСКА Гончаренко посвятил победу над «Оренбургом» умершей маме

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что посвятил победу над «Оренбургом» (4:0) своей умершей маме.
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Киевское "Динамо" стало обладателем Кубка Украины сезона-2019/20.
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Турция испытала С-400 против F-16

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Андухар Оливер об удалениях: «Фати слишком сильно пошел в ногу, а фол на Пике был даже более опасным, возможно»

Бывший судья Хуан Андухар Оливер прокомментировал удаления хавбека "Барселоны" Анссумане Фати и полузащитника "Эспаньола" Поля Лосано в каталонском дерби (1:0).
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Автоспорт

Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»

Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault.
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«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России

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Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
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Заболевшая коронавирусом Анита Цой записала видеообращение из больницы

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ФСБ подтвердила секретность сведений, переданных Сафроновым

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Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
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Меркель назвала приоритеты Германии во время председательства в ЕС

Одной из главных задач, озвученных Меркель, станет создание Фонда восстановления экономики Евросоюза.
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Адвокат потерпевших: историк Соколов мог скрыться во Франции

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