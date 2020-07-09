Энергетика
ИзвестияПольская PGNiG вернула «Газпрому» «лишние» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула «Газпром-экспорту» $90 млн, которые были заплачены сверх суммы, присужденной польской стороне, Стокгольмским арбитражем. Об этом говорится в заявлении PGNiG от 8 июля.
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«Газпром» намерен вернуть $ 1,5 млрд, которые перевел польской стороне по решению суда
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