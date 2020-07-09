Энергетика
ИзвестияПольская PGNiG вернула «Газпрому» «лишние» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула «Газпром-экспорту» $90 млн, которые были заплачены сверх суммы, присужденной польской стороне Стокгольмским арбитражем. Об этом говорится в заявлении PGNiG от 8 июля.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 22:34, Ашберн
Происшествия
Более 500 сахалинцев четвертый день ищут пропавшую девочку
Девочка была легко одета, люди ищут ребенка круглыми сутками, сменяют друг друга, чтобы не останавливать поиски.
РИА Сахалин-Курилы 21:16
Гаджеты
Intel обновила «молниеносный» интерфейс Thunderbolt
Компания Intel анонсировала четвертое поколение своего "молниеносного" интерфейса Thunderbolt.
Вести.Ru 12:57
Экономика
Инфляция в России в июне замедлилась до 0,2%
Инфляция в России в июне текущего года замедлилась до 0,2% против 0,3% в мае.
ТАСС 12:01
Общество
Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Шоу-бизнес
23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой
Актриса родила дочь от 32-летнего режиссера Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу во время пандемии.
Woman.ru 12:29
Энергетика
Минэнерго предложило обязать НПЗ продавать до 15% бензина на бирже
Объем реализации бензина и дизеля нефтяными компаниями на бирже должен быть увеличен минимум до 11% и 7% от объема производства соответственно, следует из протокола совещания Минэнерго, 7 июля передает газета Ведомости.
ИА Красная Весна вчера в 18:11
Происшествия
Семья погибшего в ДТП настаивает на открытом процессе по делу Ефремова
REGNUM вчера в 09:01
Космос
Цель – уничтожить. NASA собьет летящий к Земле астероид
В NASA планируют сбить с курса приближающийся к Земле астероид в рамках испытаний, сообщает портал "Планета Новости".
Радио Sputnik вчера в 08:25
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости 21:01
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Экономика
Экономику Великобритании спасут за счет скидок в ресторанах
Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о плане на 30 миллиардов фунтов (37 миллиардов долларов) по спасению экономики страны.
Lenta.ru 20:20
Шоу-бизнес
Симоньян похудела на 30 кг ради свадьбы Навки
Симоньян рассказала, что периодически сидит на диетах, чтобы сбросить несколько лишних кг, из-за которых она не может носить любимую одежду.
Shraibikus News 07:53
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
В какой-то момент несколько пилотов встали на колено, тем самым выражая поддержку движению Black Lives Matter.
Evo-rus.com вчера в 05:58
Экономика
Золото обновило ценовой максимум с 2011 года
Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru вчера в 12:03
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
Наука
Ученые выяснили, как заболевания печени приводят к болезни Альцгеймера
Хайтек+ вчера в 04:52
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет 06:03
Общество
В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа
Неизвестные подожгли деревянную статую жены президента США Дональда Трампа Меланьи в словенском городе Севница, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Брэда Дауни — художника, разработавшего концепцию статуи.
РИА Новости 20:42
Футбол
«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России
РБК вчера в 14:05
Культура
Новое реалити-шоу The Sims Spark’d выйдет этим летом
С середины июля в эфир начнет выходить The Sims Spark'd, где его участники будут сражаться за приз, который может достигнуть суммы в 100 тыс. долларов.
Народные новости 21:35
Политика
The National Interest (США): настало время решить спор о Курильских островах (The National Interest)
Давний спор по поводу Курильских островов между Россией и Японией продолжает оставаться нерешенным, однако состоявшийся диалог свидетельствует о некоторых интересных тенденциях.
ИноСМИ 19:05
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ 21:59
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия 15:36
Происшествия
На Сахалине начальника поискового отряда МЧС поймали на взятках
Южно-Сахалинск, 9 июля 2020, 03:48 — REGNUM На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова.
REGNUM 20:48
Шоу-бизнес
Ивлеева и Элджей отпраздновали годовщину свадьбы стрельбой из автомата
Напомним, Ивлеева и Элджей долго держали в тайне дату своей свадьбы.
ФАН вчера в 20:57
Общество
Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже.
Комсомольская правда вчера в 07:51