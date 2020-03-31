Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксПольская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
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с чего всё началось
Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила
 польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
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«Газпром экспорт» изучает решение Стокгольмского суда по спору с PGNiG

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РИА Новостивчера в 14:34

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Интерфаксвчера в 12:59
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США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса

Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
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Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

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В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

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Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
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В инфекционной больнице Перми умер первый пациент, госпитализированный с коронавирусной инфекцией.
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В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса

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РИА Новости 13:10
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В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
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Аналитики выяснили реакцию разных поколений москвичей на самоизоляцию

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В Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции

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Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу

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Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое

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С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
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Генсек ООН предложил напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП для борьбы с пандемией

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В России могут изолировать борющихся с коронавирусом врачей

Вопрос изоляции российских врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом и борются с COVID- 19, до второго апреля ведомствам поручил проработать глава кабмина Михаил Мишустин.
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