с чего всё началось

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Общество В России изменили правила техосмотра автомобилей Госдума 31 марта упростила правила прохождения техосмотра и отложила введение обязательной фиксации данного процесса на фото.

Происшествия СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки Следователи СК России предъявили обвинения генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию, в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки).

Футбол Футболист ван Дейк назвал самого трудного для себя соперника на поле Нападающий испанской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси является самым трудным из всех соперников, с кем когда-либо приходилось встречаться на футбольном поле, признался защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк 31 марта, отвечая на вопросы подписчиков в Twitter.

Общество В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Футбол Геркус показал отправленное им год назад Кикнадзе сообщение Геркус рассказал, что расстался с клубом на вполне конструктивной ноте и без взаимных претензий, а во время передачи дел Кикнадзе договорился с ним о том, что они будут встречаться или созваниваться, если появятся какие-то вопросы.

Общество В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.

Наука «Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.

Происшествия Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.

Экономика Что изменится в российских законах в апреле 2020 года 1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.

Общество В Краснодарском крае вводят жесткий карантин Кондратьев сказал, что с шести часов вечера в крае объявляется карантин. Это значит, что нельзя будет передвигаться по городу.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Армия и оружие Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

Общество В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.