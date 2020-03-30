Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксПольская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать533
с чего всё началось
Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила
 польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
РБКвчера в 15:53

Подробнее о событии

«Газпром экспорт» изучает решение Стокгольмского суда по спору с PGNiG

Газета.Ru05:26

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

Lenta.ru02:00

В «Газпроме» изучают решение арбитражного суда Стокгольма по спору с PGNiG

ТАССвчера в 15:03

Польская PGNiG заявила о победе в суде над «Газпромом»

Коммерсантъвчера в 16:08

Польша заявила о победе над «Газпромом» в судебном споре о цене на газ

РБКвчера в 15:53

«Газпром экспорт» изучает решение арбитража по цене на газ для PGNiG

РИА Новостивчера в 14:34

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Интерфаксвчера в 12:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 10:14, Ашберн

Комментарии

Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Общество

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Газета.Ru 09:27
Футбол

Футболисты «Барселоны» отказались от 70% зарплаты

На сокращение выплат футболистам пошли многие европейские команды. Это связано с наступившей в чемпионатах паузой из-за коронавируса.
Говорит Москва вчера в 10:49
Политика

Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

РБК 08:00
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал видео из больничной палаты

Суть событий 05:05
Общество

Принят закон об экстренных полномочиях правительства России

Госдума на заседании во вторник, 31 марта, приняла сразу в трех чтениях комплексный законопроект о наделении кабмина дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, передает ТАСС.
Lenta.ru 04:17
Общество

Минздрав ответил на вопрос о пользе алкоголя в период пандемии

Россиян призвали не употреблять алкоголь в период пандемии – таким образом невозможно «обеззаразить» организм.
9111.ru 09:17
Общество

В Госдуме предложили ограничить трафик зарубежных ресурсов

Россияне могут лишиться доступа к зарубежным интернет-сервисам, которые не соответствуют законодательству РФ, с такой инициативой выступил депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Антон Горелкин.
Live24 04:58
Экономика

Кабмин составил список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса

Правительство сформировало список, куда вошли девять отраслей, сильнее всего пострадавшие от пандемии коронавируса, передает Forbes со ссылкой на документ, который был показан во время встречи Владимира Путина с предпринимателями.
Mockva.ru 28 марта в 11:28
Общество

Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:15
Политика

В парламенте Италии распрощались с флагом Евросоюза

В знак протеста против бездействия союза, Рампелли записал видео, как снимает флаг и вывешивает на его место знамя Италии.
Новостной фронт 07:04
Общество

«Яндекс» начал измерять уровень самоизоляции россиян

«Яндекс» начал оценивать, как жители крупных городов России соблюдают режим карантина. Для этого изобрели специальный индекс самоизоляции.
URA.Ru вчера в 07:04
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Общество

«Яндекс.Такси» отозвал из ФАС ходатайство о покупке активов ГК «Везет»

Сервис "Яндекс.Такси" отозвал из Федеральной антимонопольной службы ходатайство о покупке активов группы компаний "Везет!", сообщили в ФАС.
Интерфакс 09:43
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Общество

В Башкирии для всех жителей введен режим самоизоляции

В соответствии с рекомендацией правительства России 31 марта с 20.00 часов вступает в действие указ главы РБ о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики.
Shraibikus News 07:05
Здоровье

Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой

Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.
Росбалт вчера в 07:02
Общество

Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт

Вести.Ru 03:44
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант вчера в 03:53
Происшествия

Под Тулой столкнулись 40 автомобилей

Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
ТАСС 06:40
Политика

Депутаты Верховной Рады заблокировали подписание закона о рынке земли

В случае регистрации постановлений председатель парламента Дмитрий Разумков не может подписать и передать на подпись президенту закон, которого это касается, пока проект постановления не будет рассмотрен на заседании Верховной Рады.
Украина.ру 07:48
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 02:48
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Киберспорт

Гейб Ньюэлл: «Киберспорт великолепен, и нам нравится то, как быстро он развивается»

Глава компании Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) дал интервью журналу Egde.
3DNews 02:57
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Здоровье

На Ямале вводится режим самоизоляции для людей старше 60 лет

Салехард, 31 марта 2020, 14:39 — REGNUM На Ямале с 1 по 15 апреля лица старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции.
REGNUM 07:39
Общество

Режим обязательной самоизоляции ввели в Воронежской области

Губернатор Воронежской области подписал указ, согласно которому все жители региона с 31 марта обязаны не покидать места проживания.
Kursk.com 08:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное