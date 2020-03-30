с чего всё началось

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Общество Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.

Общество Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Футбол Футболисты «Барселоны» отказались от 70% зарплаты На сокращение выплат футболистам пошли многие европейские команды. Это связано с наступившей в чемпионатах паузой из-за коронавируса.

Общество Принят закон об экстренных полномочиях правительства России Госдума на заседании во вторник, 31 марта, приняла сразу в трех чтениях комплексный законопроект о наделении кабмина дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, передает ТАСС.

Общество В Госдуме предложили ограничить трафик зарубежных ресурсов Россияне могут лишиться доступа к зарубежным интернет-сервисам, которые не соответствуют законодательству РФ, с такой инициативой выступил депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Антон Горелкин.

Экономика Кабмин составил список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса Правительство сформировало список, куда вошли девять отраслей, сильнее всего пострадавшие от пандемии коронавируса, передает Forbes со ссылкой на документ, который был показан во время встречи Владимира Путина с предпринимателями.

Политика В парламенте Италии распрощались с флагом Евросоюза В знак протеста против бездействия союза, Рампелли записал видео, как снимает флаг и вывешивает на его место знамя Италии.

Общество «Яндекс» начал измерять уровень самоизоляции россиян «Яндекс» начал оценивать, как жители крупных городов России соблюдают режим карантина. Для этого изобрели специальный индекс самоизоляции.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Общество В Башкирии для всех жителей введен режим самоизоляции В соответствии с рекомендацией правительства России 31 марта с 20.00 часов вступает в действие указ главы РБ о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики.

Здоровье Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.

Общество Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.

Происшествия Под Тулой столкнулись 40 автомобилей Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.

Политика Депутаты Верховной Рады заблокировали подписание закона о рынке земли В случае регистрации постановлений председатель парламента Дмитрий Разумков не может подписать и передать на подпись президенту закон, которого это касается, пока проект постановления не будет рассмотрен на заседании Верховной Рады.

Общество Большинство россиян осталось без сбережений в кризис Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Шоу-бизнес Самойлова разводится с Джиганом Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.