Энергетика
ИнтерфаксПольская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
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с чего всё началось
Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.РБКвчера в 15:53
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Комментарии
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Общество
США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса
Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
Общество
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Энергетика
Эксперты назвали сроки ценового противостояния Москвы и ОПЕК
Нефтяная война между Москвой и ОПЕК бьет по мировой экономике не меньше, чем коронавирус.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
Из-за коронавируса перестанут принимать наличные российские магазины
Интернет-магазин Wildberries сообщил о том, что ряд крупных отечественных торговых сетей откажется от приема наличных денег и предложит покупателям перейти на безналичную оплату.
Шоу-бизнес
Опубликована фотография голого Джигана в наручниках
В очередной раз Джиган всех удивил, на этот раз опубликовав фотоснимок себя голого, идущего в наручниках.
Экономика
МТС объявила план выкупа акций на 15 млрд рублей
МТС объявила программу обратного выкупа собственных обыкновенных акций и американских депозитарных акций (ADS).
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Политика
Путин предложил ввести гибкий график на непрерывных производствах
Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть удалённую работу для сотрудников органов власти и гибкие графики для работающих на непрерывных производствах.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Кино
От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек
Армия и оружие
В Генштабе РФ заявили о росте числа годных к военной службе
«По итогам 2019 года показатель годности граждан к военной службе составил 77,6%», — сказал Бурдинский.
Политика
Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом
Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня.
Происшествия
За сутки от коронавируса во Франции скончались почти 500 человек
За минувшие сутки во Франции зафиксировано почти 7,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 52 128.
Здоровье
Минздрав Крыма оценил эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом
Лучшим средством от коронавирусной инфекции является режим самоизоляции, а не народные средства, в том числе употребление имбиря.
Общество
В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля
Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
Общество
У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу
Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек
За последние сутки от COVID-19 в Италии умерли 837 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 12 428.
Музыка
Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса
Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова разводится с Джиганом
Известный российский исполнитель Джиган и модель Оксана Самойлова расстаются после 10 лет совместной жизни.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк была замечена с экс-бойфрендом Хайди Клум
Напомним, что с 2014 по 2017 год Шнабель встречался с моделью Хайди Клум, после этого — с актрисой Эмбер Херд, а также с Деми Мур и Дакотой Джонсон.
Общество
Режим самоизоляции введен в Ростовской области
Василий Голубев 30 марта подписал распоряжение, которое вводит дополнительные ограничительные меры на территории Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
Россиян предложили выпустить из СИЗО из-за коронавируса
Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков из-за коронавируса предложил заменить содержание в СИЗО для россиян, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, на домашний арест.