с чего всё началось

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Общество В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Общество Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Общество Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.

Общество Из-за коронавируса перестанут принимать наличные российские магазины Интернет-магазин Wildberries сообщил о том, что ряд крупных отечественных торговых сетей откажется от приема наличных денег и предложит покупателям перейти на безналичную оплату.

Шоу-бизнес Опубликована фотография голого Джигана в наручниках В очередной раз Джиган всех удивил, на этот раз опубликовав фотоснимок себя голого, идущего в наручниках.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Политика Путин предложил ввести гибкий график на непрерывных производствах Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть удалённую работу для сотрудников органов власти и гибкие графики для работающих на непрерывных производствах.

Шоу-бизнес Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.

Общество Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова разводится с Джиганом Известный российский исполнитель Джиган и модель Оксана Самойлова расстаются после 10 лет совместной жизни.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Шоу-бизнес Ирина Шейк была замечена с экс-бойфрендом Хайди Клум Напомним, что с 2014 по 2017 год Шнабель встречался с моделью Хайди Клум, после этого — с актрисой Эмбер Херд, а также с Деми Мур и Дакотой Джонсон.

Общество Режим самоизоляции введен в Ростовской области Василий Голубев 30 марта подписал распоряжение, которое вводит дополнительные ограничительные меры на территории Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавируса.