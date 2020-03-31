Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксПольская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
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с чего всё началось
Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила
 польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
РБКвчера в 15:53

Подробнее о событии

«Газпром экспорт» изучает решение Стокгольмского суда по спору с PGNiG

Газета.Ru05:26

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

Lenta.ru02:00

«Газпром экспорт» изучает решение арбитража по цене на газ для PGNiG

РИА Новостивчера в 14:34

Польская PGNiG заявила о победе в суде над «Газпромом»

Коммерсантъвчера в 16:08

В «Газпроме» изучают решение арбитражного суда Стокгольма по спору с PGNiG

ТАССвчера в 15:03

Польша заявила о победе над «Газпромом» в судебном споре о цене на газ

РБКвчера в 15:53

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Интерфаксвчера в 12:59
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Комментарии

Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
Общество

США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса

Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 14:40
Общество

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Газета.Ru 09:27
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Энергетика

Эксперты назвали сроки ценового противостояния Москвы и ОПЕК

Нефтяная война между Москвой и ОПЕК бьет по мировой экономике не меньше, чем коронавирус.
Профиль вчера в 17:01
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа 05:30
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Общество

Из-за коронавируса перестанут принимать наличные российские магазины

Интернет-магазин Wildberries сообщил о том, что ряд крупных отечественных торговых сетей откажется от приема наличных денег и предложит покупателям перейти на безналичную оплату.
Live24 вчера в 13:45
Шоу-бизнес

Опубликована фотография голого Джигана в наручниках

В очередной раз Джиган всех удивил, на этот раз опубликовав фотоснимок себя голого, идущего в наручниках.
ИнфоСМИ 06:11
Экономика

МТС объявила план выкупа акций на 15 млрд рублей

МТС объявила программу обратного выкупа собственных обыкновенных акций и американских депозитарных акций (ADS).
Коммерсантъ 15:54
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Политика

Путин предложил ввести гибкий график на непрерывных производствах

Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть удалённую работу для сотрудников органов власти и гибкие графики для работающих на непрерывных производствах.
News.ru вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru 14:22
Кино

От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Российская газета 12:11
Армия и оружие

В Генштабе РФ заявили о росте числа годных к военной службе

«По итогам 2019 года показатель годности граждан к военной службе составил 77,6%», — сказал Бурдинский.
REGNUM 09:39
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости 14:07
Общество

Lamborghini наладила выпуск медицинских защитных средств

Движок 10:54
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня.
Вести.Ru 06:24
Происшествия

За сутки от коронавируса во Франции скончались почти 500 человек

За минувшие сутки во Франции зафиксировано почти 7,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 52 128.
Газета.Ru 14:59
Здоровье

Минздрав Крыма оценил эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом

Лучшим средством от коронавирусной инфекции является режим самоизоляции, а не народные средства, в том числе употребление имбиря.
URA.Ru 13:46
Общество

В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля

Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
Мой Брянск 12:50
Общество

У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу

Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
Российская газета 12:31
Политика

Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус — все нормально

REGNUM 09:16
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек

За последние сутки от COVID-19 в Италии умерли 837 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 12 428.
Газета.Ru 12:54
Музыка

Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса

Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт.
РБК 14:07
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова разводится с Джиганом

Известный российский исполнитель Джиган и модель Оксана Самойлова расстаются после 10 лет совместной жизни.
КМВ Новости 08:20
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Шоу-бизнес

Ирина Шейк была замечена с экс-бойфрендом Хайди Клум

Напомним, что с 2014 по 2017 год Шнабель встречался с моделью Хайди Клум, после этого — с актрисой Эмбер Херд, а также с Деми Мур и Дакотой Джонсон.
WomanHit.ru 10:32
Общество

Режим самоизоляции введен в Ростовской области

Василий Голубев 30 марта подписал распоряжение, которое вводит дополнительные ограничительные меры на территории Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавируса.
Кавказский узел вчера в 22:36
Общество

Россиян предложили выпустить из СИЗО из-за коронавируса

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков из-за коронавируса предложил заменить содержание в СИЗО для россиян, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, на домашний арест.
Lenta.ru 16:18
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