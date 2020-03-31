Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила
 польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
РБК30 марта в 15:53

Подробнее о событии

«Газпром экспорт» изучает решение Стокгольмского суда по спору с PGNiG

Газета.Ruвчера в 05:26

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

Lenta.ruвчера в 02:00

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Интерфакс30 марта в 12:59

Польская PGNiG заявила о победе в суде над «Газпромом»

Коммерсантъ30 марта в 16:08

В «Газпроме» изучают решение арбитражного суда Стокгольма по спору с PGNiG

ТАСС30 марта в 15:03

«Газпром экспорт» изучает решение арбитража по цене на газ для PGNiG

РИА Новости30 марта в 14:34

Польша заявила о победе над «Газпромом» в судебном споре о цене на газ

РБК30 марта в 15:53
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Комментарии

Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Происшествия

В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина

На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 15:44
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар вчера в 10:40
Наука

Италия может остаться без фенхеля из-за новой болезни культуры

Новая грибная болезнь фенхеля, вызванная новым родом и видом - Ochraceocephala foeniculi, впервые зафиксировали в 2017 году на 5% сорта фенхеля «Аполлон», выращенного в провинции Катания, Италия.
AgroXXI 00:13
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

ТАСС вчера в 16:24
Происшествия

Жителя Челябинской области оштрафовали на за фейк о коронавирусе

Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 01:30
Политика

Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции

Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
ТАСС 30 марта в 11:36
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус

Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.
РИА Новости вчера в 22:08
Экономика

В России предсказали рост должников по микрозаймам

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
Lenta.ru вчера в 23:51
Общество

В Омске с 1 апреля вводится особый режим самоизоляции

В Омске с начала месяца вводиться самоизоляция как в столице страны, сообщает корреспондент Evo-rus.com Анастасия Королькова.
Evo-rus.com вчера в 23:38
Общество

В Москве с понедельника вводится домашний режим самоизоляции

Как говорится на сайте мэра Москвы, это обращение за экстренной и неотложной помощью, в том числе медицинской, поездки на работу, поход за покупками, но только в ближайший работающий магазин или в аптеку, выгул животных, но только на расстоянии не более 100 м от дома, вынос бытового мусора.
Эхо Москвы 29 марта в 14:00
Общество

В Югре ввели режим обязательной самоизоляции

Уважаемые земляки, с сегодняшнего дня в нашем регионе вводится режим обязательной самоизоляции с целью предотвращения распространения COVID-19.
Муксун.fm вчера в 15:46
Технологии

Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны

Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.
Astera 30 марта в 06:50
Музыка

Организаторы «Евровидения» устроят вместо конкурса онлайн-концерт

Bimru.ru 01:07
Шоу-бизнес

Ирину Шейк заметили на прогулке с экс-бойфрендом Хайди Клум

Парочка вместе проследовала в апартаменты экс-бойфренда Хайди Клум и Эмбер Хёрд, расположенные в районе Манхэттена.
News.ru вчера в 04:10
Общество

В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.
Вести Татарстан вчера в 09:03
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Известия 00:55
Происшествия

В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом

На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
REGNUM 00:27
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ вчера в 14:18
Общество

Штрафы за нарушение карантина возрастут до миллиона

У должностных лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, а у юридических — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Вести.Ru вчера в 04:43
Технологии

Стоимость PlayStation 5 слили в сеть

Если верить информации, PlayStation 5 будет доступна за 6989 крон, что в пересчете на российскую валюту составит примерно 80000 рублей.
ГЛАС.RU вчера в 14:11
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров

В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
32CARS.ru 30 марта в 12:57
Энергетика

Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие

В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
РБК вчера в 17:00
Общество

В Пермском крае ввели режим полной изоляции

Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 10:00
Транспорт

Работу метро в Петербурге ограничат

В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Так, с 1 апреля все станции «подземки» будут закрываться на вход с 22:00.
Известия вчера в 12:09
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Кино

Актер из «Звездных войн» Эндрю Джек умер от коронавируса

В Лондоне в возрасте 76 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер британский актер Эндрю Джек, пишет газета Daily Mail.
Полит.ру 01:10
Гаджеты

Samsung прекращает производство ЖК-дисплеев

Samsung планирует инвестировать до $11 млрд к 2025 году, чтобы построить завод, способный производить "настоящие QD-LED" экраны с самоосвещением.
Ежедневные Новости Владивостока вчера в 17:34
Происшествия

В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Российская газета вчера в 03:03
Общество

Москвичей освободили от уплаты взносов на капремонт из‑за коронавируса

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, исходя из опыта первых дней домашнего режима власти приняли решение освободить на три месяца собственников жилья от уплаты взносов на капремонт.
РИАМО вчера в 03:09
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