Энергетика
Lenta.ru«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним
После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.РБК30 марта в 15:53
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Комментарии
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Происшествия
В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина
На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
Общество
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В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Наука
Италия может остаться без фенхеля из-за новой болезни культуры
Новая грибная болезнь фенхеля, вызванная новым родом и видом - Ochraceocephala foeniculi, впервые зафиксировали в 2017 году на 5% сорта фенхеля «Аполлон», выращенного в провинции Катания, Италия.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Происшествия
Жителя Челябинской области оштрафовали на за фейк о коронавирусе
Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
Политика
Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции
Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус
Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.
Экономика
В России предсказали рост должников по микрозаймам
В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
Общество
В Омске с 1 апреля вводится особый режим самоизоляции
В Омске с начала месяца вводиться самоизоляция как в столице страны, сообщает корреспондент Evo-rus.com Анастасия Королькова.
Общество
В Москве с понедельника вводится домашний режим самоизоляции
Как говорится на сайте мэра Москвы, это обращение за экстренной и неотложной помощью, в том числе медицинской, поездки на работу, поход за покупками, но только в ближайший работающий магазин или в аптеку, выгул животных, но только на расстоянии не более 100 м от дома, вынос бытового мусора.
Общество
В Югре ввели режим обязательной самоизоляции
Уважаемые земляки, с сегодняшнего дня в нашем регионе вводится режим обязательной самоизоляции с целью предотвращения распространения COVID-19.
Технологии
Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны
Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.
Шоу-бизнес
Ирину Шейк заметили на прогулке с экс-бойфрендом Хайди Клум
Парочка вместе проследовала в апартаменты экс-бойфренда Хайди Клум и Эмбер Хёрд, расположенные в районе Манхэттена.
Общество
В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.
Происшествия
В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом
На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
Штрафы за нарушение карантина возрастут до миллиона
У должностных лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, а у юридических — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Технологии
Стоимость PlayStation 5 слили в сеть
Если верить информации, PlayStation 5 будет доступна за 6989 крон, что в пересчете на российскую валюту составит примерно 80000 рублей.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров
В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
Энергетика
Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие
В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
Общество
В Пермском крае ввели режим полной изоляции
Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Транспорт
Работу метро в Петербурге ограничат
В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Так, с 1 апреля все станции «подземки» будут закрываться на вход с 22:00.
Наука
В России разработали способ уничтожения коронавируса
Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Кино
Актер из «Звездных войн» Эндрю Джек умер от коронавируса
В Лондоне в возрасте 76 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер британский актер Эндрю Джек, пишет газета Daily Mail.
Гаджеты
Samsung прекращает производство ЖК-дисплеев
Samsung планирует инвестировать до $11 млрд к 2025 году, чтобы построить завод, способный производить "настоящие QD-LED" экраны с самоосвещением.
Происшествия
В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом
В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Общество
Москвичей освободили от уплаты взносов на капремонт из‑за коронавируса
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, исходя из опыта первых дней домашнего режима власти приняли решение освободить на три месяца собственников жилья от уплаты взносов на капремонт.