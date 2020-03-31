с чего всё началось

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

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Наука Италия может остаться без фенхеля из-за новой болезни культуры Новая грибная болезнь фенхеля, вызванная новым родом и видом - Ochraceocephala foeniculi, впервые зафиксировали в 2017 году на 5% сорта фенхеля «Аполлон», выращенного в провинции Катания, Италия.

Происшествия Жителя Челябинской области оштрафовали на за фейк о коронавирусе Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.

Политика Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.

Здоровье Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.

Экономика В России предсказали рост должников по микрозаймам В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.

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Общество В Югре ввели режим обязательной самоизоляции Уважаемые земляки, с сегодняшнего дня в нашем регионе вводится режим обязательной самоизоляции с целью предотвращения распространения COVID-19.

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Общество Штрафы за нарушение карантина возрастут до миллиона У должностных лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, а у юридических — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Технологии Стоимость PlayStation 5 слили в сеть Если верить информации, PlayStation 5 будет доступна за 6989 крон, что в пересчете на российскую валюту составит примерно 80000 рублей.

Энергетика Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.

Общество В Пермском крае ввели режим полной изоляции Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.

Транспорт Работу метро в Петербурге ограничат В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Так, с 1 апреля все станции «подземки» будут закрываться на вход с 22:00.

Гаджеты Samsung прекращает производство ЖК-дисплеев Samsung планирует инвестировать до $11 млрд к 2025 году, чтобы построить завод, способный производить "настоящие QD-LED" экраны с самоосвещением.