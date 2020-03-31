Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксПольская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

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Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
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с чего всё началось
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 польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
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