Энергетика
ИнтерфаксПольская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
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с чего всё началось
Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.РБКвчера в 15:53
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Комментарии
Технологии
Звёзды «Клиники» запустили подкаст, где пересматривают сериал с комментариями
Политика
Пичугин вновь написал прошение о помиловании
Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Общество
Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС
Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС.
Здоровье
Главный санитарный врач Петербурга предписал хоронить пациентов с Covid в цинковых гробах
«Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей» для вице-губернатора Олега Эргашева подписано сегодня, 31 марта.
Происшествия
Пьяный водитель сбил три бетонные опоры линии электропередач в Биробиджане
31 марта в 21 час 50 минут в районе дома № 92 по ул. Пионерской в Биробиджане, водитель, не имея права управления ТС, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Ниссан Ад» неправильно выбрал скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на столб линии электропередач.
Армия и оружие
Российским военным провели более 4000 тестов на коронавирус
Шоу-бизнес
Помощник Лещенко рассказал о состоянии заболевшего пневмонией певца
Врачи больницы в Коммунарке не могут понять природу заболевания Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, об этом рассказал помощник певца Андрей Гайдель.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года
С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Их получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны.
Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
Музыка
«Евровидение-2020» заменят специальным шоу
Организаторы международного конкурса «Евровидение», который был отменен из-за пандемии коронавируса, проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также участников конкурсов прошлых лет.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Космос
Путешествие внутрь черной дыры: мысленный эксперимент
Общество
Власти Москвы ввели ограничения на передвижения по городу
В свою очередь, в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточнили, что специальные пропуска для передвижения пока не нужны, они понадобятся только после того, как столичное правительство выпустит документ о порядке их выдачи.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Здоровье
Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки
Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.
Гаджеты
Apple выпустила iOS 13.4.5 beta 1 для разработчиков
Новая бета-версия Apple iOS 13.4.5 beta 1 была выпущена вместе с соответствующим обновлением программного обеспечения Apple для iPad, iPadOS 13.4.5 beta 1. Пользователи также могут ожидать появления новых общедоступных бета-версий Apple для iOS.
Здоровье
Украина: врачи взывают о помощи, генералы СБУ крышуют кровавый бизнес
Врачи и медсестры уходят в отпуск за свой счет.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров
В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
Происшествия
В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом
В Республике Крым возбуждено первое уголовное дело по факту нарушения режима самоизоляции местным жителем с коронавирусом, заразившим медика.
Экономика
Госдума приняла поправки о кредитных каникулах
Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Футбол
7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба
Общество
Российские ретейлеры запретят принимать наличные деньги
Крупные российские ретейлеры и службы доставки намерены запретить прием наличных денег в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в России.
Наука
В России нашли способ уничтожить коронавирус
Авто
BMW выпустит кроссовер X5 с новой водородной установкой
Берлин, 31 марта 2020, 09:23 — REGNUM Немецкая компания BMW собирается установить на кроссовер X5 новую силовую установку на водороде.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.
Авто
Бестселлер Haval H6 заменят новой моделью
Haval, дочерняя компания Great Wall, готовит к выходу две новые модели, индексы которых "засветились" на скриншоте маркетингового плана.
Футбол
ФИФА создаст фонд помощи клубам, пострадавшим от коронавируса
ФИФА намерена создать фонд помощи клубам и лигам, терпящим финансовые убытки от коронавируса.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.