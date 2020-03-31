с чего всё началось

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Политика Пичугин вновь написал прошение о помиловании Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.

Происшествия Пьяный водитель сбил три бетонные опоры линии электропередач в Биробиджане 31 марта в 21 час 50 минут в районе дома № 92 по ул. Пионерской в Биробиджане, водитель, не имея права управления ТС, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Ниссан Ад» неправильно выбрал скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на столб линии электропередач.

Шоу-бизнес Помощник Лещенко рассказал о состоянии заболевшего пневмонией певца Врачи больницы в Коммунарке не могут понять природу заболевания Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, об этом рассказал помощник певца Андрей Гайдель.

Экономика Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Их получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны.

Общество Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.

Музыка «Евровидение-2020» заменят специальным шоу Организаторы международного конкурса «Евровидение», который был отменен из-за пандемии коронавируса, проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также участников конкурсов прошлых лет.

Общество В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.

Общество Власти Москвы ввели ограничения на передвижения по городу В свою очередь, в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточнили, что специальные пропуска для передвижения пока не нужны, они понадобятся только после того, как столичное правительство выпустит документ о порядке их выдачи.

Общество В Карелии ограничили продажу алкоголя Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Общество Большинство россиян осталось без сбережений в кризис Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.

Здоровье Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.

Гаджеты Apple выпустила iOS 13.4.5 beta 1 для разработчиков Новая бета-версия Apple iOS 13.4.5 beta 1 была выпущена вместе с соответствующим обновлением программного обеспечения Apple для iPad, iPadOS 13.4.5 beta 1. Пользователи также могут ожидать появления новых общедоступных бета-версий Apple для iOS.

Экономика Госдума приняла поправки о кредитных каникулах Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Общество Российские ретейлеры запретят принимать наличные деньги Крупные российские ретейлеры и службы доставки намерены запретить прием наличных денег в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в России.

Общество Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.

Авто Бестселлер Haval H6 заменят новой моделью Haval, дочерняя компания Great Wall, готовит к выходу две новые модели, индексы которых "засветились" на скриншоте маркетингового плана.