с чего всё началось

Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что выиграла у российского "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, передает РИА "Новости". По заявлению PGNiG, Стокгольмский арбитражный суд принял окончательное решение по иску польской стороны к "Газпрому".

Польская PGNiG сообщает, что выиграла у «Газпрома» дело на $1,5 млрд

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Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

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