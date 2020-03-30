Энергетика

Газета.RuГазета.RuПольская PGNiG сообщает, что выиграла у «Газпрома» дело на $1,5 млрд

Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что выиграла у российского "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, передает РИА "Новости". По заявлению PGNiG, Стокгольмский арбитражный суд принял окончательное решение по иску польской стороны к "Газпрому".
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с чего всё началось
Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила
 польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
РБКвчера в 15:53

Подробнее о событии

«Газпром экспорт» изучает решение арбитража по цене на газ для PGNiG

РИА Новостивчера в 14:34

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ТАССвчера в 15:03

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Интерфаксвчера в 12:59

Польша заявила о победе над «Газпромом» в судебном споре о цене на газ

РБКвчера в 15:53

Польская PGNiG заявила о победе в суде над «Газпромом»

Коммерсантъвчера в 16:08

«Газпром» изучает решение Стокгольмского арбитража по спору с Польшей

Газета.Ruвчера в 14:24

Польша объявила о победе над «Газпромом»

Lenta.ruвчера в 13:35
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Комментарии

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Lenta.ru вчера в 13:17
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Джиган держит на руках своего маленького сына Давида.
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Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
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Piter.tv вчера в 12:28
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Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

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Аналитики создали модель распространения коронавируса в России

В основу легли разработанные мировым сообществом математические модели распространения инфекций в городах.
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Huawei выпустила новую прошивку EMUI 10.1 для 30 своих смартфонов

Компания Huawei официально представила новую прошивку EMUI 10.1 для своих смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.
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Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 29 марта в 15:42
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:16
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В России создан высокоточный тест на коронавирус

В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
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Тедеско не думает об уходе из «Спартака»

Тедеско заявил, что "Спартак" - большой клуб, он работает и не думает об уходе. Все мысли только о своей команде и своих игроках.
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Иностранцам в России продлят срок действия виз на 90 дней

Иностранным гражданам, находящимся в России на основании виз, продлят срок их действия на 90 дней независимо от цели пребывания в стране на фоне ситуации с коронавирусом, сообщили в российском МВД.
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«В Республике Бурятия на 31.03.2020 г. зарегистрировано 19 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-19», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.
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РИА Новости вчера в 10:45
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
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В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что, по данным на утро 31 марта, под наблюдением на дому - 7309 граждан, в инфекционной больнице с признаками ОРВИ находятся 22 омича.
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Режим самоизоляции вводится с 31 марта для жителей Ростовской области

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В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска

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Режим самоизоляции ввели в Республике Коми с 31 марта. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
ТАСС вчера в 18:36
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В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
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Российский рынок может «залить» европейский бензин

Российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы.
Телеканал 360° вчера в 23:00
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