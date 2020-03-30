с чего всё началось

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Экономика Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.

Общество Британия испытает аппараты CPAP, разработанные командой «Формулы-1» Аппараты вентиляции легких CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), разработанные менее чем за 100 часов британскими медиками и инженерами команды "Формулы-1" "Мерседес", в ближайшее время начнут проходить испытание в больнице Лондона, сообщает газета Guardian.

Политика Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19 Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.

Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

Здоровье В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Политика Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века» Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.

Экономика «Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.

Общество Режим полной самоизоляции ввели в районах Якутии Глава Якутии Айсен Николаев ввел на территориях Якутска и Жатая, а также Нерюнгринского и Мирнинского районов режим полной самоизоляции.

Здоровье Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье Как доложила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, по состоянию на 31 марта в крае официально лабораторно подтверждены два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Общество Путин посмертно присвоил звание Героя России генералу Шаймуратову Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Музыка Группа Backstreet Boys воссоединилась из-за коронавируса Музыканты знаменитой группы Backstreet Boys решили на время воссоединиться, чтобы поддержать людей в эпоху эпидемии коронавируса.