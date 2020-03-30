Энергетика
ИнтерфаксПольская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
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Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
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Британия испытает аппараты CPAP, разработанные командой «Формулы-1»
Аппараты вентиляции легких CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), разработанные менее чем за 100 часов британскими медиками и инженерами команды "Формулы-1" "Мерседес", в ближайшее время начнут проходить испытание в больнице Лондона, сообщает газета Guardian.
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Политика
Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19
Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
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ВТБ и «Ростелеком» создали компанию для работы с большими данными
Как указано в сообщении на сайте банка, компания займется созданием и монетизацией продуктов на основе обработки больших данных.
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В США первый военнослужащий скончался от коронавируса
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Власти Санкт-Петербурга ввели в городе режим самоизоляции.
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В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
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Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
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Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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В США число заражений коронавирусом превысило 150 тысяч
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Что-то теплое осталось, конечно, но такого чтобы «Иван, вернись ко мне, что же мы наделали» уже нет.
Общество
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С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
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Общество
Режим полной самоизоляции ввели в районах Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев ввел на территориях Якутска и Жатая, а также Нерюнгринского и Мирнинского районов режим полной самоизоляции.
Здоровье
Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье
Как доложила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, по состоянию на 31 марта в крае официально лабораторно подтверждены два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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Похоже, что космический корабль нового поколения, который Китай готовит к летным испытаниям этой весной, способен стыковаться с Международной космической станцией (МКС).
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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову.
Музыка
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Музыканты знаменитой группы Backstreet Boys решили на время воссоединиться, чтобы поддержать людей в эпоху эпидемии коронавируса.
Политика
Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине
Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Политика
Госдума даст право кабмину вводить режим ЧС по всей стране
Госдума уже во вторник планирует принять закон о семилетних сроках для нарушителей карантина.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом
В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
Кино
Зак Снайдер раскрыл множество деталей о мире DCEU и его видении
Мир бы восстановился в итоге, но лишь после сюжета из пяти фильмов.