Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксПольская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
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«Газпром экспорт» изучает решение арбитража по цене на газ для PGNiG

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