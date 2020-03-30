Энергетика
ИнтерфаксПольская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
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В Москве скончались четыре пожилых пациента с диагнозом коронавирус, сообщил оперативный штаб.
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Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
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В Петербурге ввели режим полной изоляции
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Штрафы за фейки об эпидемиях в СМИ могут составить до 10 млн рублей
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Режим самоизоляции для жителей Москвы действует до 14 апреля
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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
Из голландского музея украли картину Ван Гога
В ночь с воскресенья на понедельник неизвестный разбил стеклянную дверь и проник в музей.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Происшествия
СК начал проверку ролика с ложными данными об ограничениях в Москве
Следователи начали доследственную проверку после появления в Сети видеоролика с недостоверной информацией об ограничительных мерах в Москве и области.
Общество
В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
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«Вирус мутирует»: врач объяснила, почему COVID-19 стал выбирать молодых
Однозначного ответа на вопрос, почему вирус стал выбирать молодых, по словам врача, сейчас нет.
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Capcom опубликовала полные системные требования ремейка Resident Evil 3. Для запуска хоррора игрокам потребуется 8 Гб оперативной памяти, 45 Гб свободного места на жёстком диске и операционная система не ниже Windows 7.
Общество
Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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Дана Борисова отказалась от помощи нарколога
Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Происшествия
Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
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Отрицательные цены на нефть зафиксированы в США
Первой компанией, поставившей отрицательную цену на нефть, стала Wyoming Asphalt Sour, которая продаёт сырьё производителям битума.
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Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
Общество
На Кубани закроют парки, скверы и почти все магазины
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Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин доложил, что сотрудники полиции ежедневно проверяют граждан, находящихся на карантине.
Происшествия
«Ваша, оказывается, умерла»: Московская больница вернула семье чужую бабушку
По словам Николая, 28 марта из больницы позвонили: мол, выписываем вашу бабушку, можете забирать.
Общество
«Победа» прокомментировала отмену рейсов для вывоза россиян из Турции
Авиакомпания «Победа» прокомментировала отмену своих рейсов для вывоза россиян из Турции.