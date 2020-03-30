Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Общество Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".

Общество Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.

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Политика Госдума может принять проект расширения полномочий правительства Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.

Общество В Петербурге ввели режим полной изоляции В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Общество Штрафы за фейки об эпидемиях в СМИ могут составить до 10 млн рублей В России могут начать штрафовать за распространение в СМИ и интернете фейков об угрожающих жизни населения обстоятельствах (в том числе эпидемий) на сумму до 10 млн руб. Такие поправки предложены ко второму чтению законопроекта об изменениях в Административный кодекс (КоАП), его рассмотрят завтра, 31 марта.

Общество Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.

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Общество Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Шоу-бизнес Дана Борисова отказалась от помощи нарколога Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.