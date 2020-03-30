Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксПольская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать114

Подробнее о событии

В «Газпроме» изучают решение арбитражного суда Стокгольма по спору с PGNiG

ТАСС15:03

«Газпром экспорт» изучает решение арбитража по цене на газ для PGNiG

РИА Новости14:34

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Интерфакс12:59

Польша объявила о победе над «Газпромом»

Lenta.ru13:35

«Газпром» изучает решение Стокгольмского арбитража по спору с Польшей

Газета.Ru14:24

Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде

Вести.Ru13:15

Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже

Коммерсантъ14:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 15:47, Ашберн

Комментарии

Общество

В Астрахани могут ввести режим полной изоляции

В Астрахани могут ввести режим полной самоизоляции. Аналогичный режим был введен вчера в Москве.
Московский Комсомолец 06:19
Происшествия

Из нидерландского музея похитили полотно Ван Гога

Интерфакс 10:26
Здоровье

Врач рассказал о суперспособности коронавируса

Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин в интервью телеканалу RT рассказал об уникальном свойстве коронавирусов.
РИА Новости 12:40
Происшествия

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом COVID-19 в возрасте от 76 до 86 лет, двое из них находились на искусственной вентиляции легких, сообщает столичный оперативный штаб.
Коммерсантъ 15:24
Общество

Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Медик пояснил, что самодельные тканевые маски некорректно сравнивать по эффективности защиты с медицинскими, однако их применение небесполезно и обеспечивает минимальный уровень защиты.
ИА Красная Весна вчера в 03:03
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru 13:17
Общество

Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову

Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Российская газета 13:47
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Известия 09:27
Экономика

ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:21
Здоровье

«Вирус мутирует»: врач объяснила, почему COVID-19 стал выбирать молодых

Однозначного ответа на вопрос, почему вирус стал выбирать молодых, по словам врача, сейчас нет.
Вечерняя Москва 10:34
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Общество

Полиция рассказала, как будет ловить нарушителей во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге

Напомним, что ранее Александр Беглов подписал распоряжение о новых мерах по самоизоляции в Санкт-Петербурге.
КП - Санкт-Петербург 14:23
Общество

Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса

Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
РИА Новости 09:44
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Ведомости 04:10
Биатлон

Тренеры сборной России по биатлону огласили основу на следующий сезон

В отчете есть и рекомендация тренеров мужской сборной во главе с Сергеем Белозеровым по составу команды на подготовку к сезону-2020/21.
Inc-news.ru 14:00
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Происшествия

В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина

Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
REGNUM 14:16
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Известия 11:58
Здоровье

Аллергики оказались в зоне риска из-за коронавируса

На фоне распространения коронавируса в зоне повышенного риска оказались люди, страдающие сезонной аллергией.
Lenta.ru 02:58
Общество

Госдума 31 марта рассмотрит в трёх чтениях проекты о поддержке граждан

В Госдуме на пленарном заседании 31 марта планируют рассмотреть сразу в трёх чтениях законопроекты, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:24
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Общество

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК 12:54
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК 13:43
Музыка

Соавтор песни «I Love Rock`n`Roll» Алан Меррилл умер от коронавируса

Американский музыкант Алан Меррилл, написавший песню «I Love Rock`n`Roll», умер в Нью-Йорке от коронавируса COVID-19 в возрасте 69 лет.
Коммерсантъ 04:11
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Здоровье

Врач из больницы в Коммунарке обратилась к россиянам

Врач из больницы в Коммунарке Камила Туйчиева призвала россиян не выходить из дома и развеяла мифы о коронавирусе.
TV BRICS 11:57
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM 28 марта в 10:49
Происшествия

В Петербурге скончался ещё один пациент с коронавирусом

В понедельник, 30 марта, стало известно об ещё одном смертельном случае коронавируса. В Петербурге скончался 55-летний мужчина.
Neva.Today 15:14
Общество

Третий тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

"Канцлер Ангела Меркель может чувствовать себя все более спокойно, результаты третьего теста также не подтвердили инфекцию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 13:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное