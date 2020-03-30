с чего всё началось

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

Здоровье Ученые опровергли один из мифов о коронавирусе Главный внештатный специалист минздрава Подмосковья Ирина Шилкина, в свою очередь, опровергла миф, что наличие коронавирусной инфекции якобы можно проверить с помощью задержки дыхания на 10-15 секунд: если чувства дискомфорта не возникло – человек здоров.

Политика Путин провел телефонный разговор с Трампом Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор.

Общество Врио главы Иркутской области рекомендовал жителям не покидать дома Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к жителям региона с просьбой не покидать дома, за исключением случаев крайней необходимости.

Политика Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.

Политика Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19 Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Происшествия В МВД заявили, что в Подмосковье не вводили комендантский час Комендантский час в Подмосковье не вводился, полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.

Общество Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами Как сообщает издание, в том самолете с женщиной летели из Москвы в Барнаул депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор, Валерий Елыкомов, депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков, депутат Алтайского Заксобрания, персек крайкома КПРФ Мария Прусакова, а также бизнесмены.

Футбол Украинский полузащитник назвал тренировки Газзаева бессмысленными Украинский полузащитник Александр Алиев, выступавший под руководством Валерия Газзаева в киевском "Динамо", рассказал, что именно у этого специалиста были самые бесполезные и бессмысленные тренировки среди всех, с кем он работал во время своей игровой карьеры.

Шоу-бизнес Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джон Каллахан Американский актер Джон Каллахан умер на 67-ом году жизни. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на его бывшую жену Еву Ларю.