Энергетика
ИнтерфаксПольская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
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Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Здоровье
Ученые опровергли один из мифов о коронавирусе
Главный внештатный специалист минздрава Подмосковья Ирина Шилкина, в свою очередь, опровергла миф, что наличие коронавирусной инфекции якобы можно проверить с помощью задержки дыхания на 10-15 секунд: если чувства дискомфорта не возникло – человек здоров.
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Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор.
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Врио главы Иркутской области рекомендовал жителям не покидать дома
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к жителям региона с просьбой не покидать дома, за исключением случаев крайней необходимости.
Здоровье
В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса
Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства края.
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«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ
Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
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В 27 регионах России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой и Московской областью 25 регионов России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса.
Политика
Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий
Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.
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В США первый военнослужащий скончался от коронавируса
В Соединенных Штатах первый американский военнослужащий скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела до 23,37 доллара за баррель
Утром 30 марта нефть марки Brent обвалилась на 6,26% - до 23,37 доллара за баррель.
Политика
Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19
Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек
В Италии объявлена новая сводка, согласно которой общее число зараженных коронавирусом перешагнуло за 100 тысяч случаев.
Происшествия
В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Здоровье
Врач рассказал о «суперспособности» коронавируса
Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Происшествия
В МВД заявили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
Комендантский час в Подмосковье не вводился, полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.
Общество
Россиянам напомнили о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск
Министерство труда напомнило россиянам о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Игры
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Общество
Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами
Как сообщает издание, в том самолете с женщиной летели из Москвы в Барнаул депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор, Валерий Елыкомов, депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков, депутат Алтайского Заксобрания, персек крайкома КПРФ Мария Прусакова, а также бизнесмены.
Футбол
Промес извинился за нарушение карантина
Футбол
Украинский полузащитник назвал тренировки Газзаева бессмысленными
Украинский полузащитник Александр Алиев, выступавший под руководством Валерия Газзаева в киевском "Динамо", рассказал, что именно у этого специалиста были самые бесполезные и бессмысленные тренировки среди всех, с кем он работал во время своей игровой карьеры.
Общество
В Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей
Режим самоизоляции ввели в Республике Коми с 31 марта. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Общество
В Волгоградской области остановят движение общественного транспорта
В Волгограде и Волжском приостановится движение общественного городского электротранспорта, включая электрички, автобусов и маршруток.
Шоу-бизнес
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джон Каллахан
Американский актер Джон Каллахан умер на 67-ом году жизни. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на его бывшую жену Еву Ларю.
Происшествия
Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар
Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.