Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксПольская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
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Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила
 польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
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Польская PGNiG заявила о победе в суде над «Газпромом»

Коммерсантъ16:08
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Комментарии

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В 27 регионах России ввели режим самоизоляции

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