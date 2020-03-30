Энергетика
РИА НовостиПольская PGNiG заявила о праве на 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская нефтегазовая компания PGNIG заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Оценить242
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
Комментарии
Общество
Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок
Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Экономика
Кабмин составил список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса
Правительство сформировало список, куда вошли девять отраслей, сильнее всего пострадавшие от пандемии коронавируса, передает Forbes со ссылкой на документ, который был показан во время встречи Владимира Путина с предпринимателями.
Общество
Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы
Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Кино
В «Стражах Галактики 3» может погибнуть любимый персонаж фанатов
Происшествия
СК начал проверку ролика с ложными данными об ограничениях в Москве
Следователи начали доследственную проверку после появления в Сети видеоролика с недостоверной информацией об ограничительных мерах в Москве и области.
Политика
Кадыров ответил на слухи о применении силы к нарушителям карантина
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с начала карантина из-за коронавируса в республике не было ни одного случая применения силы или грубого обращения к нарушителям карантина.
Здоровье
Врач рассказал о «суперспособности» коронавируса
Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса.
Общество
«Аэрофлот» отменил свыше 60 рейсов из-за введенных ограничений
Российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене более 60 рейсов из-за введенных ограничений по количеству пассажиров, прилетающих в московский аэропорт Шереметьево.
Шоу-бизнес
Джиган назвал супругу Оксану Самойлову «мыщщщ»
Рэпер Джиган опубликовал фото жены Оксаны Самойловой, на котором она запечатлена с красными глазами, и назвал ее «мыщщщ».
Политика
США и НАТО обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе
"Собеседники обсудили действия НАТО по координации ответных мер союзников на пандемию COVID-19 и важность противодействия усилиям КНР и РФ по распространению дезинформации и пропаганды в связи с коронавирусом", - говорится в сообщении, при этом, не уточняется, о какой дезинформации идет речь.
Происшествия
В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом
Политика
Трамп не исключил новых ограничений по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп не исключил новых ограничений по коронавирусу.
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
Происшествия
Умерший с коронавирусом петербуржец попал в больницу с инфарктом
Мужчина в возрасте 55 лет был госпитализирован 20 марта в стационар с повторным острым инфарктом миокарда, у него развилась двусторонняя пневмония.
Общество
Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве
Из сообщения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом исчезла дата окончания действия режима полной самоизоляции.
Спорт
Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой самоизолироваться во время пандемии коронавируса.
Наука
Ученые вычислили, сколько пластика может съесть любое животное
Происшествия
В Москве на фоне карантина активизировались мошенники
В Останкинском районе Москвы молодые люди в форме с надписью "Охрана" потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание о якобы нарушении карантина, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах
Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Технологии
Microsoft переименует сервис Office 365 в Microsoft 365
Компания Microsoft переименует сервис Office 365 (предоставляет по подписке набор классических инструментов Microsoft Office для работы с документами) в Microsoft 365 и внедрит в него ряд новых функций и программ, говорится в сообщении компании.
Общество
В Краснодарском крае вводится режим самоизоляции
С 6 апреля до 1 июня гостиницам и санаториям Краснодарского края поручили приостановить бронирование и заселение туристов.
Здоровье
Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта
Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.
Политика
Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции
Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
Экономика
В Госдуме не исключили льготы для пенсионеров по налогу на вклады
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил ввести 13-процентный налог на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более 1 млн рублей.
Наука
О бедных историках замолвили слово
Не обошли стороной и коронавирус: по словам Сергея Нарышкина, карантин и переход на дистанционную работу коснулись организации.
Общество
Полиция рассказала, как будет ловить нарушителей во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге
Напомним, что ранее Александр Беглов подписал распоряжение о новых мерах по самоизоляции в Санкт-Петербурге.
Экономика
Ведущие отельеры и рестораторы России попросили поддержки властей
Загрузка отелей упала до 8-10% Как пишут отельеры и рестораторы в своем обращении, кризис на рынке гостиничных услуг и услуг общественного питания, связанный с эпидемией коронавируса, достиг беспрецедентной глубины.