Польская нефтегазовая компания PGNIG заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов.

Польская PGNiG заявила о праве на 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Экономика Кабмин составил список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса Правительство сформировало список, куда вошли девять отраслей, сильнее всего пострадавшие от пандемии коронавируса, передает Forbes со ссылкой на документ, который был показан во время встречи Владимира Путина с предпринимателями.

Общество Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.

Политика Кадыров ответил на слухи о применении силы к нарушителям карантина Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с начала карантина из-за коронавируса в республике не было ни одного случая применения силы или грубого обращения к нарушителям карантина.

Шоу-бизнес Джиган назвал супругу Оксану Самойлову «мыщщщ» Рэпер Джиган опубликовал фото жены Оксаны Самойловой, на котором она запечатлена с красными глазами, и назвал ее «мыщщщ».

Политика США и НАТО обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе "Собеседники обсудили действия НАТО по координации ответных мер союзников на пандемию COVID-19 и важность противодействия усилиям КНР и РФ по распространению дезинформации и пропаганды в связи с коронавирусом", - говорится в сообщении, при этом, не уточняется, о какой дезинформации идет речь.

Происшествия Умерший с коронавирусом петербуржец попал в больницу с инфарктом Мужчина в возрасте 55 лет был госпитализирован 20 марта в стационар с повторным острым инфарктом миокарда, у него развилась двусторонняя пневмония.

Спорт Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой самоизолироваться во время пандемии коронавируса.

Происшествия В Москве на фоне карантина активизировались мошенники В Останкинском районе Москвы молодые люди в форме с надписью "Охрана" потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание о якобы нарушении карантина, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экономика Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Общество Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.

Технологии Microsoft переименует сервис Office 365 в Microsoft 365 Компания Microsoft переименует сервис Office 365 (предоставляет по подписке набор классических инструментов Microsoft Office для работы с документами) в Microsoft 365 и внедрит в него ряд новых функций и программ, говорится в сообщении компании.

Общество В Краснодарском крае вводится режим самоизоляции С 6 апреля до 1 июня гостиницам и санаториям Краснодарского края поручили приостановить бронирование и заселение туристов.

Здоровье Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.

Политика Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.

Наука О бедных историках замолвили слово Не обошли стороной и коронавирус: по словам Сергея Нарышкина, карантин и переход на дистанционную работу коснулись организации.