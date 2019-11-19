Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info. По его словам, компания ожидает решение Арбитражного суда по спору с «Газпромом».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Общество
Госдума разрешила показ нацистской символики в просветительских целях
В тексте законопроекта отмечается, что демонстрация такой символики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях возможна при условии "формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма".
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Происшествия
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие
В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека.
Экономика
Число просрочек по кредитам выросло в России
В России количество должников, допустивших просрочку платежей по кредитам на срок более трех месяцев, по итогам десяти месяцев текущего года выросло на 4% и составило 10 млн человек.
Экономика
Волатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года
Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.
Происшествия
Адвокат историка Соколова подтвердил попытку суицида обвиняемого
Обвиняемый в убийстве бывший доцент СПбГУ Олег Соколов действительно совершил попытку самоубийства в ходе проведения с ним следственных действий.
Кино
Сапковский: экранизация «Ведьмака» затмит «Игру престолов»
Политика
Киев продолжит судиться с РФ после возврата кораблей
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев не откажется от исков из-за задержанных Россией кораблей, несмотря на их возвращение.
Политика
В Раде анонсировали разработку закона об особом статусе Донбасса
Законопроект о предоставлении особого статуса неподконтрольным Украине территориям Донбасса планируется подготовить после саммита в «нормандском формате».
Политика
Европа посоветовала Украине закупать газ у России
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую, в объеме около 15 миллиардов кубометров в год.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» пожаловалась на мужские стереотипы
Режиссер "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс пожаловалась на мужские стереотипы.
Кино
Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон
Авто
Новый Honda Civic приехал в Европу
Из технических характеристик следует выделить 1-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составляет 126 л.с. Кроме того, автомобиль также имеет дизельную установку на 1,6 литра с мощностью 120 л.с. Уже к началу 2020 года усовершенствованный хетчбэк Honda Civic появится на рынке Европы.
Армия и оружие
Главком ВМФ проверил в Санкт-Петербурге постройку неатомных подлодок
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов проинспектировал процесс постройки серии неатомных подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, сообщает 18 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
Космос
Ученые изменят клетки астрономов перед полетом на Марс
Одним из потенциальных способов модификации клеток является эпигенетическая инженерия.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Шоу-бизнес
В сети появилось фото певицы МакSим без фильтров и фотошопа
Лицо певицы было одутловатым и опухшим, что вновь спровоцировало слухи о её болезни и приеме гормональных препаратов.
Спорт
Сын Лукашенко стал первым вице-президентом НОК Белоруссии
С назначением сына первым вице-президентом НОК у глава государства связаны другие надежды.
Футбол
В сборной России введена система штрафов
В случае если опоздание не имело уважительной причины 750 евро. Опоздание на официальные мероприятия национальной команды – штраф 1000 евро.
Армия и оружие
В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Футбол
Сборная Италии впервые за 71 год забила 9 голов в одном матче
Происшествия
В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников
Городская планерка в Бийске была прервана вторжением на заседание силовиков, сотрудники правоохранительных органов пригласили проследовать с ними мэра Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников администрации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Происшествия
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
Полицейские ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию в Серпуховском районе Подмосковья.
Общество
Минюст РФ достойно ответил на вопросы ЕСПЧ о «домашнем насилии»
В документе содержались вопросы о том, существует ли в РФ о законодательной базе «для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв», признаётся серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и связанной с ним дискриминации женщин, а также есть ли в России системная проблема нарушения прав женщин и требует ли она общих мер.
Экономика
Валерий Лимаренко: снизить цены на Сахалине можно очень просто
Сахалинские депутаты встретились с Валерием Лимаренко и обсудили много вопросов. В частности, вопрос коснулся цен на продукты в регионе.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Политика
Дату и место возможных переговоров Путина и Зеленского узнали СМИ
Появились данные о дате и месте проведения возможных двусторонних переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.