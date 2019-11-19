Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info. По его словам, компания ожидает решение Арбитражного суда по спору с «Газпромом».
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Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.Коммерсантъ04:28
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