Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»

Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info. По его словам, компания ожидает решение Арбитражного суда по спору с «Газпромом».
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Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info
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