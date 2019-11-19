с чего всё началось

Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info. По его словам, компания ожидает решение Арбитражного суда по спору с «Газпромом».

Экономика В Минтрансе оценили финансовое положение Utair Авиакомпания Utair находится в непростой ситуации, хотя ее финансовое положение в данный момент стабильно.

Футбол Сборная России разгромила Сан-Марино 4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.

Экономика В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников Маловероятно, что законопроект о минимальной планке зарплат бюджетников будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Космос Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.

Футбол Уткин назвал Дзюбу «бумажным солдатом» Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал игру нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы против команды Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Здоровье Названа группа крови, неуязвимая перед раком Исследователи из медицинского факультета Каролинского института, расположенного в Швеции, определили группу крови, которая более других уязвима перед развитием рака.

Футбол Сборная России на Евро-2020 сыграет с Данией и Бельгией Нашей команде в соперники может достаться только бельгийская сборная, потому как украинцы разведены с россиянами по решению УЕФА, а остальные команды являются хозяевами и попали в другие группы.

Общество Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.

Экономика СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.

Кино Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.

Армия и оружие Трамп: США увеличат военный контингент в Саудовской Аравии Президент США Дональд Трамп решил направить в Саудовскую Аравию дополнительное вооружение, включая радары и ракетные системы для противодействия Ирану, который, по мнению Вашингтона, угрожает безопасности региона.

Политика На Украине экс-министр рассказала, почему Зеленский хуже Порошенко Лукаш подчеркнула, что команда Зеленского мало чем отличается от команды Порошенко, а кабмин Алексея Гончарука на 90% состоит из тех же самых лиц – представителей правительств Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.