Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info. По его словам, компания ожидает решение Арбитражного суда по спору с «Газпромом».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава PGNIG: Польша переплачивает за газ РФ около $250 млн в год
Агентство нефтегазовой информации04:29
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Экономика
Волатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года
Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, снизилась до минимума впервые с 2014 года.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
В одном из ночных клубов Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ. Об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.
Здоровье
В Оренбурге из-за вспышки пневмонии на карантин закрыт Лицей №9
Карантин продлится до 27 ноября. Напомним, ранее из-за пневмонии в регионе уже было закрыто на карантин три школы.
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины
Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии задержало подозреваемого в убийстве 29-летней Галины Миненко, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Российский губернатор возмутился дорогой со столбами посередине
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил об увольнении ответственных за ремонт трассы, посередине которой были установлены столбы.
Армия и оружие
В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Происшествия
Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе
Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
Луис Энрике снова возглавит сборную Испании на Евро-2020
Несмотря на беспроигрышную серию испанцев в квалификации к Евро, на днях появилась информация о том, что тренер Луис Энрике вернется в сборную.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Экономика
Morgan Stanley верит в восстановление темпов роста мирового ВВП
Аналитики Morgan Stanley прогнозируют восстановление темпов роста глобальной экономики уже в I квартале следующего года, ожидая, что в целом за 2020 год она прибавит 3,2% против прогнозных 3% по итогам нынешнего года.
Общество
Россияне пожертвовали 1 миллион евро на восстановление Венеции
Политика
Протестующим нашли лагеря подготовки
Член комиссии депутат Адальби Шхагошев (ЕР) добавил, что к числу «лагерей» можно отнести и «виртуальные» — речь идет о «концентрации протестных мыслей в соцсетях, не имеющей географического обозначения».
Политика
В Польше дали советы Зеленскому по возврату Крыма и Донбасса
Globallookpress Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский дал советы Украине по возвращению в состав страны полуострова Крым и регионов Донбасса.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler
Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
Гаджеты
Sony в 2020 году представит большое количество новых смартфонов
В феврале на выставке MWC 2020 будет представлен Xperia 1.1, который придет на смену Xperia 1 и Xperia XZ2 premium.
Общество
Согласован порядок продажи «красивых» номеров
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Происшествия
Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию
Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Единоборства
Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии
Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Единоборства
Иранский Халк дебютирует в кулачных боях
Известный иранский тяжелоатлет и пауэрлифтер, Саджад Гариби, более известный как «Иранский Халк», попробует себя в кулачных боях и дебютирует под баннером Bare Knuckle FC в следующем году.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Авто
Познер объяснил свое негативное отношение к автомобилям Aurus
Свое мнение журналист и ведущий рассказал в рамках интервью.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Политика
ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.